3-2. El mexicano Urías y el venezolano Narváez deciden triunfo de Cerveceros

En la imagen, Luis Urias de los Cerveceros de Milwaukee. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 31 may (EFE).- El tercera base mexicano Luis Urías conectó este lunes un sencillo que rebotó sobre la pared y llevó a casa al receptor venezolano Omar Narváez con la carrera ganadora en la décima entrada del partido que los Cerveceros de Milwaukee vencieron por 3-2 a los Tigres de Detroit.

Los Cerveceros ganaron su quinto partido consecutivo y rompieron la racha ganadora de tres de los Tigres.

El equipo de Detroit comenzó una gira de seis partidos después de conseguir su primera barrida en casa de los Yanquis de Nueva York desde el 2000.

El campocorto dominicano Willy Adames siguió encendido al pegar cuadragular de dos carreras para los Cerveceros. El jardinero central, el novato Akil Baddoo, también botó la pelota fuera del parque con los Tigres que puso el empate en la pizarra (2-2) en la parte alta de la séptima entrada.

Ambos equipos abrieron la décima entrada con un toque sobre sus corredores automáticos a la tercera, pero solo los Cerveceros capitalizaron.

Después de quedarse atrás 1-2 en la cuenta con un out, Urías cometió una falta en dos lanzamientos antes de que su drive ante el relevista dominicano José Cisnero (0-2) golpeara la pista de amonestación en el centro derecho y rebotara sobre la pared. A Urías se le atribuyó un sencillo.

Los Tigres comenzaron la parte alta de la décima al hacer que el bateador emergente puertorriqueño Willi Castro tocara al receptor Jake Rogers hasta la tercera, pero el jardinero izquierdo Robbie Grossman y el campocorto venezolano Harold Castro se poncharon buscando poner fin a la sexta aparición consecutiva sin anotaciones del relevista Brad Boxberger (2-1).

Milwaukee iba abajo 1-0 hasta que Adames conectó un lanzamiento 3-2 de Daniel Norris sobre la pared del jardín derecho con un out en la sexta. Detroit había tomado la delantera con un sencillo con dos outs del segunda base curazoleño Jonathan Schoop en la sexta.

Adames está bateando para .324 (11 de 34) con dos jonrones y nueve carreras impulsadas en 10 partidos desde que los Cerveceros lo adquirieron en un intercambio el 21 de mayo que envió a los relevistas J.P. Feyereisen y Drew Rasmussen a los Rays de Tampa Bay.

Antes de incorporarse a los Cerveceros, Adames bateó .197 con cinco jonrones y 15 carreras impulsadas en 41 partidos que disputó con los Rays.

Los Tigres no perdieron el tiempo en responder. Baddoo abrió el séptimo con un jonrón del relevista Trevor Richards, quien también vino de Tampa Bay en el intercambio de Adames.

Richards ha permitido cuatro carreras en 4 2/3 entradas desde que los Cerveceros lo adquirieron.

El abridor de los Cerveceros, Corbin Burnes, ponchó a siete y permitió seis imparables, dos bases por bolas y una carrera en seis entradas, pero se fue sin decisión.