Venezuela/Perú.- Leopoldo López pide a los peruanos que "no derrochen" la oportunidad de las elecciones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano Leopoldo López ha viajado este sábado a Perú y ha pedido a los peruanos que "no derrochen" la oportunidad de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo 6 de junio, entre el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y la de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



"Ustedes tienen la oportunidad de elegir, no boten esa oportunidad, no derrochen esa oportunidad (...) Aprovechen que tienen la herramienta de la democracia para salvar la democracia", ha dicho López durante su participación en el encuentro 'Amenazas a las democracias' según recoge 'El Comercio'.



Esta petición la ha planteado tras exponer la situación de Venezuela y que, en opinión del opositor, podría repetirse en Perú si gana la propuesta de un referéndum para una Asamblea Constituyente, la cual ha sido planteada por el candidato de Perú Libre.



"(En Venezuela) se presentó una propuesta que iba a solucionar todos los problemas con una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución (...) y dentro de esa Constitución metieron todas las esperanzas de cambio que tenían los venezolanos, pero se creó una falsa imagen", ha declarado, según recoge el diario 'Perú21'



"Venimos del futuro y en el futuro, si se plantea un modelo como este, insistimos, lo que viene es oscuridad, hambre, desolación y tristeza", ha añadido López.



Asimismo, el opositor venezolano ha insistido en pedir "apoyo de la comunidad internacional y todo el apoyo interno" para que en su país se celebren nuevas elecciones.



Antes de este encuentro, López fue retenido durante unas horas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima por inconvenientes con su documentación, según ha recogido la emisora RPP y López ha comunicado en su cuenta de Twitter.



"Migración me impide el ingreso a Perú. La libertad de expresión y respeto de nuestros derechos es vulnerado. Coincidencialmente cuando venía a conversar sobre la experiencia del autoritarismo en Venezuela", ha denunciado.



Finalmente, tanto el opositor como su mujer, también activista, Lilian Tintori, han podido ingresar en Perú tras la autorización del Ministerio de Exteriores peruano.



Por su parte, la candidata presidencial Fujimori ha aprovechado para darles la bienvenida a ambos. "Gracias por venir a dar testimonio. Esperemos que la neutralidad que le corresponde al Gobierno se mantenga hasta que su mandato concluya", ha escrito en su cuenta de Twitter.