Uruguay completa el último entrenamiento antes de entrar en la "burbuja"

Fotografía cedida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) del jugador Luis Suárez hoy, en un entrenamiento en Montevideo (Uruguay). EFE/AUF

Montevideo, 30 may (EFE).- Uruguay completó este domingo su quinta jornada de entrenamientos en el Complejo Celeste, con la mente puesta en los partidos frente a Paraguay y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Esta fue la última que se llevó a cabo antes de que los futbolistas se concentren este lunes en una "burbuja" de la que no saldrán al menos hasta el próximo 9 de junio.

Durante esta jornada, doce futbolistas estuvieron a las órdenes de Óscar Washington Tabárez y se ejercitaron solamente por la mañana.

Ellos fueron el portero Fernando Muslera; los defensas José María Giménez, Diego Godín, Sebastián Coates, Ronald Araújo y Martín Cáceres; y los centrocampistas Federico Valverde, Nahitán Nández, Matías Vecino, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur; y el delantero Luis Suárez.

Según información facilitada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, los futbolistas hicieron trabajos en el campo cerrado de césped sintético y más tarde llevaron adelante un movimiento en la cancha abierta.

En los próximos días, Martín Campaña, Matías Viña, Fernando Gorriarán, Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Jonathan Rodríguez arribarán a Uruguay para sumarse a sus compañeros.

También se incorporarán Sergio Rochet, Giovanni González, Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Juan Ignacio Ramírez, los cinco futbolistas convocados del medio local.

El jueves 3 de junio, Uruguay recibirá a Paraguay en el estadio Centenario. Cinco días después, la Celeste se enfrentará a Venezuela en el estadio Olímpico de la Universidad Central.

En estos juegos, el combinado uruguayo no podrá contar con el goleador Edinson Cavani, quien se encuentra suspendido luego de haber visto la tarjeta roja en el partido frente a Brasil de la anterior jornada.

Con cuatro fechas de eliminatorias ya disputadas, Uruguay se encuentra en la quinta posición con seis puntos, por debajo de Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay.