Tite da pistas en la defensa brasileña para partido con Ecuador

Río de Janeiro, 29 may (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', dio pistas sobre la posible defensa que tendrá la Canarinha en Porto Alegre, durante el segundo entrenamiento en cancha de cara a los partidos con Ecuador y Paraguay, por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

La práctica de este sábado en la Granja Comary de Teresópolis (Río de Janeiro) contó la participación del centrocampista Douglas Luiz (Aston Villa-GBR), quien ya se recuperó de una amigdalitis y está libre de covid-19.

No obstante, el volante del Aston Villa no actuará en el encuentro con Ecuador, tras sumar dos amarillas en las cuatro primeras jornadas, en las que jugó como titular.

Este sábado, el grupo participó en un trabajo táctico de ataque contra defensa que comenzó con una línea conformada por Emerson (Real Betis/ESP), Marquinhos (PSG/FRA), Felipe (Atlético de Madrid/ESP) y Alex Sandro (Juventus/ITA), además de Casemiro (Real Madrid/ESP) en la cabeza del área y Alisson (Liverpool/GBR)en la portería.

En el equipo ofensivo estaban Fabinho (Liverpool/GBR), Éverton (Benfica/POR) Cebolinha (Benfica/POR), Neymar (PSG/FRA), Paquetá (Olimpique/FRA), Roberto Firmino Liverpool/GBR) y Richarlison (Everton/GBR).

Luego Fred (Manchester/GBR)ocupó el lugar del centrocampista del Liverpool, que se fue a la defensa; Renan Lodi sustituyó a Alex Sandro en el lateral izquierdo y Vinicius Jr (Real Madrid/ESP) reemplazó a Paquetá.

A lo largo de la práctica, que estuvo supervisada todo el tiempo por Tite, se realizaron otros intercambios con Casemiro pasando al equipo ofensivo, Militão (Real Madrid/ESP) ingresando a la zaga y Danilo (Juventus/ITA) a la lateral derecha.

En otro momento, se cambió la formación defensiva, con Douglas Luiz y Fabinho delante de la línea de cuatro jugadores. Casemiro y Fred ayudaron a crear el ataque en este punto apoyados por la izquierda, por Renan Lodi (Atlético Madrid/ESP) o Alex Sandro.

Quienes no participaron de la actividad táctica realizaron cruces y finalizaciones en otra área del campo.

Aunque Tite ya deja entrever una posible formación de ataque se desconoce quién estará en la ofensiva ya que muchos de los titulares habituales aún no han llegado a Brasil.

Hasta el momento han arribado a Teresópolis 18 de los 24 convocados y se espera la llegada de Thiago Silva (Chelsea/GBR), Ederson y Gabriel Jesus (ambos del Manchester/GBR) que este fin de semana disputan la final de la Champions League, así como Weverton (Palmeiras), Gabigol y Everton Ribeiro (Flamengo) que disputan la primera jornada del Campeonato brasileño.