Tenis.-Tenis/Roland Garros.- (Previa) Nadal, a por otro pedazo de historia en París

El español, que comparte cuadro con Federer y Djokovic, debuta el martes en busca de su 14ª Roland Garros y 21º 'grande'



Muguruza, a recuperar el buen camino de 2021



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal afronta esta semana el inicio de Roland Garros con el objetivo de levantar la Copa de los Mosqueteros por 14ª, una hazaña enorme como su estatua en el complejo parisino para aspirar a su 21º 'Grand Slam' y quedarse solo en lo más alto, con Roger Federer y Novak Djokovic en su camino para evitarlo.



El balear debuta el martes en París con el australiano Alexei Popyrin, dentro de un cuadro que, como tercer cabeza de serie, comparte con el número uno y un Federer que se prueba en una arcilla esquiva. En el camino del rey de la tierra podrían estar Richard Gasquet, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner y Andrei Rublev.



Djokovic o el propio Federer esperarían en semifinales mientras que por el otro lado el ruso Daniil Medvedev es el favorito para llegar a la final. Nadal llega con buenas sensaciones al punto álgido de la gira de tierra, gracias a su título en Roma, ganado además en la final contra Djokovic. Después de hacer cuartos de final en Montecarlo y Madrid y ganar Barcelona, el de Manacor dio un golpe en la mesa a tiempo para coger confianza de sobra.



Ahora, la hegemonía de Federer, fijo en lo alto de la carrera del 'Grand Slam', está más en jaque que nunca por el español, que a sus 34 años aún tiene grandes capítulos de historia por escribir, reconocida por el Abierto francés esta semana con una estatua de un Nadal de tres metros pegando con su derecha a la bola. Djokovic, con 18 'grandes' tras su corona en Australia, no piensa aflojar.



MUGURUZA Y CARLA SUÁREZ CENTRAN LOS FOCOS ESPAÑOLES



En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, que debuta este lunes ante la ucraniana Marta Kostyuk, busca recuperar la buena marcha que traía esta temporada hasta el contratiempo de las lesiones. Campeona en Dubai, la de Caracas se tuvo que retirar en Charleston y no estuvo en Madrid, con su último torneo antes de París, los octavos de final que alcanzó en Roma hace dos semanas.



El ranking, número 13 del mundo, no ayuda a la español en los cruces y tampoco lo ha hecho en Roland Garros. La campeona hace cinco años tendrá un duro camino si quiere reivindicarse, y en octavos podría cruzarse con la polaca Iga Swiatek, defensora del título, y en cuartos con la estadounidense Sofia Kenin.



Además, la tenista de Las Palmas de Gran Canaria Carla Suárez regresa a la competición tras más de un año y después de superar un cáncer, en lo que espera sea una gira por los grandes torneos para decir adiós al circuito. Su debut, el martes, será contra la estadounidense Sloane Stephens, finalista en 2018.