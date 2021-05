Surinam anuncia un nuevo confinamiento por repunte casos por la covid-19

El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi. EFE/Ertugrul Kilic/Archivo

San Juan, 30 may (EFE).- El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, anunció este domingo un confinamiento en el país suramericano desde este lunes hasta el próximo 18 de junio debido a un repunte de casos de la covid-19.

Ante ello, Santokhi emitió el "Código Violeta", el nivel de riesgo más alto que se haya emitido en Surinam durante la pandemia, y un "Código Negro" por la situación que existe en los hospitales locales.

En un mensaje que ofreció por la televisión y radio locales, Santokhi explicó que la situación en los hospitales ha provocado la escasez de tanques de oxígeno y camas así como la falta de profesionales de la salud.

Desde que se reportó el primer caso de la covid-19 en Surinam, en marzo de 2020, unas 282 personas han muerto a causa del virus. No obstante, este mes ha sido el más mortal con 78 víctimas.

Debido al confinamiento, a excepción de los servicios esenciales, todas las oficinas gubernamentales estarán cerradas y a los ciudadanos solo se les permitirá salir de sus residencias para emergencias, específicamente médicas.

En esta misma línea, Santokhi detalló que solo a los supermercados, panaderías, carnicerías, farmacias y ferreterías se les permitirá abrir los lunes, miércoles y viernes.

Además, únicamente a las personas mayores de 18 años se les permitirá entrar a estos comercios y solo diez personas podrán permanecer al interior de los mismos al mismo tiempo.

Santokhi aseguró debido al confinamiento las medidas de seguridad se reforzarán, por lo que las personas que violen las mismas, se arriesgan a multas más severas y penalidades adicionales.

Igualmente, los nombres de los comercios que se resistan a acatar las órdenes por el confinamiento, se harán públicos, se multarán y se cerrarán por un tiempo indefinido.

Por su parte, el titular de Salud de Surinam, Amar Ramadhin, sostuvo que -de acuerdo con información científica- una variante de la covid-19 de Brasil ha sido la culpable de que muchos jóvenes se hayan infectado y muerto por el virus.

Este sábado, por tercer día seguido, Surinam registró 7 muertes y más de 200 infectados por la covid-19.

Santokhi, a su vez, sostuvo que -según los récords médicos- todas las personas que han muerto por el virus en el país no se habían vacunado, por lo que urgió a la ciudadanía a inocularse.

Al momento, de acuerdo con datos oficiales, un poco más de 13.000 de los 600.000 habitantes en Surinam se han vacunado.

Ante ello, el Gobierno de los Países Bajos, nación al que perteneció Surinam, prometió que enviará 500.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a la capital, Paramaribo, la próxima semana.

China, igualmente, anunció que donará 100.000 dosis de la vacuna Sinopharm a Surinam.

Asimismo, las autoridades de Surinam han estado en conversaciones con sus homólogos de Rusia y Cuba para obtener más vacunas de las que se producen en ambos países.