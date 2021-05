Suben a 51 % los municipios de Guatemala en alerta roja por la covid-19

Una persona se realiza una prueba de hisopado en el mercado "El Guarda", el 21 de abril de 2021 en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 30 may (EFE).- Los municipios en alerta roja en Guatemala por la covid-19 aumentaron en más de un 15 %, según un informe divulgado por el Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus que ha provocado la muerte de 8.121 guatemaltecos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hace dos semanas había 152 municipios con alerta roja (máxima) por el coronavirus, pero ahora se agregaron otros 22, para un total de 174, lo que representa un 51 % de los municipios que tiene el país centroamericano.

Entre tanto, los municipios con alerta naranja descendieron de 113 a 92 y con alerta amarilla pasaron de 73 a 74, precisó la cartera de Salud.

Hasta el sábado, Guatemala había acumulado 8.121 decesos a causa de la pandemia de la covid-19.

El Ministerio de Salud explicó en su informe diario que el viernes se realizaron 5.391 pruebas a nivel nacional y 908 guatemaltecos dieron positivos.

Durante ese mismo periodo se reportó un fallecido por esa enfermedad y en el informe se registran otros 26 decesos de los últimos días.

Guatemala, señalan las estadísticas, acumula 253.837 casos positivos de coronavirus, de los cuales 232.359 se han recuperado, 13.357 están activos y 8.121 han muerto.

Según las autoridades sanitarias, la incidencia acumulada estimada de la covid-19 es de 1.505,7 por cada 100.000 guatemaltecos; la tasa de mortalidad es de 48,2 por 100.000 habitantes y la tasa de letalidad está en 3,1 %.

Hasta ahora, en el país solo han recibido el esquema completo de vacunación 64.718 guatemaltecos, mientras que 414.035 cuentan con la primera dosis.

Diferentes sectores lamentan que en Guatemala no avance la vacunación para evitar la propagación de la covid-19, pero sobre todo que no existan inmunizadores

El país centroamericano adquirió 16 millones de vacunas Sputnik V y aunque ya canceló la mitad, solo ha recibido 100.000 dosis desde Rusia.

De acuerdo con el MSPAS, 1.419.959 guatemaltecos han asistido a realizarse la prueba de la covid-19 con una proporción positiva del 18 %.