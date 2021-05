Salvini arropa al ultraderechista portugués Chega

EFE/EPA/PAULO NOVAIS

Lisboa, 30 mayo (EFE).- André Ventura reforzó su liderazgo en el congreso de la formación ultraderechista portuguesa Chega, que concluyó hoy en Coimbra con la participación del presidente de la Liga, Matteo Salvini, tras jornadas de tensión por las divisiones internas de la formación.

Ventura había pedido al III congreso nacional del partido una "mayoría reforzada" para la lista que presentó a la dirección, que finalmente logró un 79 por ciento de votos.

El congreso decidió aplazar los debates que alimentan la división interna y Ventura minimizó su impacto y atribuyó las diferencias a una "prueba de que el partido quiere crecer".

El líder de Chega afirmó que su "única obsesión" es llegar al Gobierno "para transformar la cara del país", aunque admitió ante sus simpatizantes que no habrá "resultados inmediatos".

En tono triunfalista, Ventura, un antiguo comentarista deportivo, subrayó que el partido es el "nuevo sol de Portugal" y una fuerza "indispensable" en la democracia, como demuestra su papel en Azores, donde una alianza de la derecha ha terminado con 25 años de gobiernos socialistas.

Pese a los acuerdos puntuales, acusó a los conservadores de no ser suficientemente duros con el Gobierno y no ahorró tampoco críticas contra el primer ministro, el socialista António Costa, de quien dijo que, si por él fuera, estaría en "una silla dorada" en Europa.

Durante la clausura, Matteo Salvini apostó por la unión de las distintas familias de la derecha europea para enfrentar a la izquierda y "a quienes van contra la Europa de los pueblos y la libertad".

Salvini celebró la incorporación de Chega al grupo europeo Identidad y Democracia (ID) e insistió en justificar su política contra el auxilio a los inmigrantes para "defender a Italia y a Europa".

El dirigente ultraderechista italiano anunció que viajará mañana, lunes, al santuario de Fátima, un símbolo "porque Europa es cristiana y Portugal es cristiano".

André Ventura ganó protagonismo en la escena política portuguesa tras quedar en tercer lugar en las elecciones presidenciales con cerca de medio millón de votos.