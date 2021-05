Rueda desconvocó a James Rodríguez para no precipitar su recuperación

En la imagen, el jugador de Colombia James Rodríguez. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Bogotá, 30 may (EFE).- James Rodríguez fue desconvocado del grupo que afrontará los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar contra Perú y Argentina y de la Copa América para cuidarlo y que cumpla su recuperación física "como corresponde", explicó este domingo el seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda.

"Le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria hasta que él hiciera su recuperación como corresponde", expresó Rueda en una conferencia de prensa.

Explicó que el objetivo es que el jugador del Everton, quien ha tenido una temporada marcada por las lesiones, se recupere "con los tiempos prudentes".

Rueda espera que el exjugador recupere su forma para que pueda jugar un pretemporada completa con su club, y que la selección pueda contar con él en las próximas fechas.

"La decisión es que debemos cuidarlo, sabemos la importancia que tiene James para la selección, para el futuro nuestro inmediato, para los próximos diez juegos que se nos vienen: los tres de septiembre, los tres de octubre, los dos de enero", dijo el técnico campeón de la Copa Libertadores de 2016 con Atlético Nacional.

Rodríguez, de 29 años, se mostró decepcionado con la decisión de Rueda de no convocarlo para los partidos contra Perú y Argentina del 3 y 8 de junio, respectivamente, y dijo que ya completó su "recuperación" y que está en forma para competir.

Aseguró que la decisión le "llena de profunda decepción" por lo que significa para él jugar por su país.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", afirmó el exjugador del Real Madrid.

Sobre ese comunicado, Rueda señaló que "es normal" que el jugador manifieste su disconformidad por la decisión y agregó que "es el dolor de un momento que va a tener su duelo".

Por otra parte, y tras la desconvocatoria también de Juan Fernando Quintero del Shenzhen chino, Rueda aseguró que trabaja para llamar a un reemplazo que se sume a Edwin Cardona, volante del Boca Juniors llamado a última hora a la convocatoria.

"Estoy en las horas de decidir dos posibles nuevos nombres para sumar a la convocatoria, si es posible estos dos juegos, y después mirar lo que pase para Copa América", expresó el seleccionador.

En cuanto a Perú, rival del jueves, aseguró que es un equipo "con gran proyección" y que tiene "una evolución muy interesante", pues cuenta con veteranos como Paolo Guerrero y con futbolistas como Edison Flores, que juega en el DC United estadounidense.

Colombia, que destituyó el año pasado al portugués Carlos Queiroz tras caer por 6-1 ante Ecuador, ocupa el séptimo lugar de las eliminatorias sudamericanas con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

En esta doble jornada visitará a Perú el 3 de junio y cinco días después recibirá a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla.