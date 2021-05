Reynoso asegura que en Cruz Azul están tranquilos y no ven fantasmas

Ignacio Jeraldino (c) de Santos disputa el balón con Pablo Aguilar (i) y Juan Escobar (d) de Cruz Azul durante el juego de ida de la final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, en el estadio Corona hoy, en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila (México). EFE/Andrés Herrera

México, 29 may (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este sábado que si algunos ven fantasmas que acosan a su equipo en las finales, mal por ellos porque sus jugadores llegan tranquilos a la decisión del Clausura.

"Si ven fantasmas que mal por ellos, nosotros llegamos bien tranquilos esperando las 8:15 de la noche para empezar a jugar", señaló en una rueda de prensa.

Este domingo, en el estadio Azteca, los Azules de Reynoso recibirán al Santos Laguna, al que vencieron 0-1 en el partido de ida, para buscar el título de liga que no ganan desde el invierno de 1997, cuando el técnico era defensa del cuadro celeste.

Al referirse a la ventaja de un gol que tiene, el estratega dio poca importancia a eso y dejó claro que sus futbolistas están mentalizados para un partido duro ante un Santos que jugará mejor que el jueves en su estadio.

"Vamos a pensar en el minuto 95 o 96, iremos segundo a segundo; vamos a encontrar a un mejor Santos que el del jueves; estoy pensando en neutralizar a un equipos con dinámica, potencial ofensivo y bien dirigido, que trae un manuel histórico de proponer", explicó.

Desde que ganó su último título, Cruz Azul perdió seis finales de liga, en ocasiones por cuidar ventajas con todo a favor, como hace ocho años y tres días cuando ganaba 2-0 a menos de cinco minutos del título, le dio la pelota al América, fue alcanzado y vencido en penaltis.

En cuartos de finales ante el Toluca y en semifinales, frente al Pachuca, Reynoso cambió la estrategia y no renunció al ataque cuando tuvo un gol de ventaja, pero al referirse a eso, se negó a anunciar cómo plantará a su equipo ante Santos si en los minutos finales del partido de este domingo tiene el marcador a favor.

"Ya mañana lo verán, no soy de anticipar, no soy de adelantar situaciones", agregó

Cruz Azul lideró la fase regular con el mejor ataque y la mejor defensa, pero, según Reynoso, nada de eso vale para un partido de campeonato y saldrán a dar su mejor partido este domingo.

El entrenador confesó estar tranquilo y pronosticó que esta noche descansará bien.

"En la previa duermo como bebé, después del partido la adrenalina sube y si cuesta dormir", confesó.