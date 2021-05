Quartararo, Gardner y Foggia ganan en el día más triste

El piloto francés de MotoGP, Fabio Quartararo posaba en el podio del Gran Premio de Italia con una bandera de Suiza, en homenaje a piloto de Moto3 Jason Dupasquier, que ha fallecido este domingo, tras el accudente sufrido ayer en Mugello. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el australiano Remy Gardner (Kalex) y el italiano Dennis Foggia (Honda) se adjudicaron la victoria en el día más triste del Gran Premio de Italia de MotoGP al conocerse poco después de acabar la carrera de Moto3 el fallecimiento del piloto suizo Jason Dupasquier.

El joven piloto de 19 años sufrió el sábado una gravísima caída durante la última vuelta de la segunda clasificación de Moto3 en la que el japonés Ayumu Sasaki y el español Jeremy Alcoba llegaron a embestirlo y le produjeron una serie de lesiones que le han costado la vida.

La noticia de su fallecimiento se supo prácticamente al final de la carrera de Moto3, pero muchos pilotos de Moto2 no lo supieron hasta concluir también ellos su carrera, por lo que en el proceso de salida de la prueba de MotoGP se realizó un emotivo homenaje con un minuto de silencio de todo el campeonato en la recta de meta en memoria del joven Dupasquier.

Estrictamente en lo que a la competición se refiere, Fabio Quartararo logró una inapelable victoria en MotoGP que le permite incrementar su ventaja al frente de la clasificación provisional del mundial y a pesar de que sus rivales sabían que no debían permitir al francés imponer el ritmo que exhibió durante los entrenamientos.

El piloto de Yamaha tardó cuatro vueltas en ponerse primero para sentenciar literalmente la carrera y tras él hubo numerosas escaramuzas y percances que se resolvieron con la segunda posición del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) tercero, aunque instantes después una doble decisión de Dirección de Carrera le quitó al portugués y luego le devolvió la segunda posición, por exceder tanto él como el español los límites del circuito en la quinta curva del trazado.

Incidentes destacados de la carrera de MotoGP fueron la embestida por detrás del italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que dejó al primero fuera de carrera.

En la vuelta inicial Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se iba por los suelos al tocarse con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y ser el peor parado, como poco después también el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) cuando era líder de la carrera e intentaba frenar a Quartararo.

Un objetivo, ese de frenar a Quartararo, que asumió con la caída de Bagnaia el también francés Zarco, pero apenas aguantó dos vueltas, hasta la cuarta, los ímpetus de un cada vez más sólido líder del campeonato pues Fabio Quartararo suma ya cuatro "pole position" de entrenamientos de seis posibles y la mitad de las victorias del campeonato en lo que va de temporada.

El australiano Remy Gardner (Kalex) superó por escasamente catorce milésimas de segundo a su compañero de equipo, el español Raúl Fernández, quien fue líder de la carrera de Moto2 prácticamente desde la primera hasta la última vuelta, cuando fue superado por su compañero de equipo en la curva diez del trazado toscano.

Gardner sumó su primera victoria de la temporada y con ello aumentó su ventaja en la clasificación provisional del mundial del punto que tenía sobre el propio Fernández hasta los seis de diferencia actuales.

El estadounidense Joe Roberts, que se peleó hasta el último metro por la tercera posición del podio con el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) -les separaron apenas 17 milésimas de segundo-, pero perdió la batalla al exceder los límites del circuito en la última vuelta.

El italiano Dennis Foggia (Honda), con un auténtico avión entre las piernas, superó a todos sus rivales sobre la línea de llegada de Moto3 a pesar de lo beneficioso que los rebufos resultan en la larga recta de meta de Mugello para las motos más pequeñas del campeonato.

Junto a Foggia, en el podio, acabaron el español Jaume Masiá (KTM) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), en tanto que el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), se tuvo que conformar con la octava plaza tras perder un puesto por penalización al sobrepasar los límites del circuito en la última vuelta.

Juan Antonio Lladós