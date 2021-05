Portugal.- El líder del PSD anula su asistencia al congreso de ¡Basta! por superar los "límites de la decencia"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Social Demócrata (PSD) portugués, Rui Rio, ha anulado su asistencia al cierre del congreso anual del partido ultraderechista ¡Basta! por considerar que en los últimos ataques contra su formación se han superado los "límites de la decencia y el sentido común".



La dirección del PSD había confirmado la asistencia de Rio al acto, pero una hora antes del inicio de la sesión, se ha informado de que finalmente no estaría en Coímbra.



"Hay límites que la decencia y el sentido común no permiten que sean sobrepasados por la forma y el contenido de las alocuciones", ha indicado el PSD en un comunicado. "Esos límites han sido una vez más ignorados por el líder de ¡Basta!", André Ventura, ha advertido la formación conservadora.



Ventura "es libre de adoptar la forma, el contenido y la teatralización política que mejor le convenga (...). El PSD, por su parte, es igualmente libre de escoger la respuesta que entiende como más adecuada a las opciones planteadas por sus adversarios", ha argumentado.



El sábado, Ventura descartaba dar apoyo parlamentario a un gobierno del PSD si no es con carteras en el Ejecutivo. "Si ¡Basta! estuviera dispuesto a ceder su apoyo parlamentario al PSD sin entrar en el Gobierno, no sería conmigo", dijo Ventura.



"En este congreso se va a decidir claramente que ¡Basta! no va a ser la muleta de ningún partido", subrayó Ventura, que reivindicó "una derecha antisistema". "Nunca negociaré con el PSD como un disminuido, sino de igual a igual (...). Queremos un gobierno de derecha, capaz de echar a los socialistas", dijo.