Piden justicia para víctimas del Día de la Madre de 2018 en Nicaragua

Managua, 30 may (EFE).- Organismos humanitarios y familiares de las víctimas que ha dejado la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 realizaron este domingo un "tuitazo" para demandar justicia por las personas fallecidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales y el cese de la "represión" estatal.

Convocados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cientos de personas inundaron Twitter con mensajes con la etiqueta #LasMadresNoSeRinden.

El 30 de mayo de 2018, día en que se celebra el Día de la Madre en Nicaragua, una multitudinaria marcha opositora en Managua terminó bañada de sangre justo después de que el presidente Daniel Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que "Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos".

Ese fatídico día, durante la denominada "Madre de todas las marchas", convocada por la oposición, 15 nicaragüenses perdieron sus vidas y otros 199 resultaron heridos en la más sangriento de las protestas, según cifras del Gobierno nicaragüense.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizó el ataque a la marcha opositora y, según sus hallazgos, las agresiones contra los manifestantes provenían desde la zona próxima al Estadio Nacional de Béisbol y que hubo testimonios que identificaron ataques desde las Lomas de Tiscapa, ubicadas al final de la avenida universitaria.

Todas esas muertes ocurrieron en una franja horaria delimitada entre las 16.00 y las 18.00 horas (22.00 a 24.00 GMT) en circunstancias que aún no ha esclarecido el Estado de Nicaragua.

El Cenidh, crítico con el Gobierno, invitó a usar las etiquetas #LasMadresNoSeRinden y #NoNosCallarán "en homenaje a las madres de los asesinados en las protestas sociales de 2018" y para exigir justicia, reparación y no repetición.

"Exijamos justicia para las víctimas y el cese de la represión a una sola voz", abogó ese organismo humanitario, que fue ilegalizado por el Gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en el marco de la crisis.

BIANCA JAGGER Y OBISPO SE SOLIDARIZAN

Entre las personalidades que se sumaron al "tuitazo" está la activista de derechos humanos nicaragüense Bianca Jagger, el obispo auxilia de Managua, Silvio Báez, y los aspirantes opositores a la Presidencia de la República Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.

"El régimen Ortega Murillo siguen ejerciendo una implacable represión contra los nicaragüenses - pero no lograrán ni callarnos, ni rendirnos y no se olviden que #LasMadresNoSeRinden" indicó Jagger, exesposa del líder de The Rolling Stones, Mick Jagger.

"A todas las madres de Nicaragua un abrazo lleno de cariño, especialmente a las que lloran por sus hijos asesinados o encarcelados injustamente. Rezo por todas ustedes ante Dios, que es justo y ama la justicia", señaló, por su lado, Báez, un influyente obispo que se encuentra fuera de Nicaragua desde hace dos años por decisión del papa Francisco por motivos de seguridad.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.