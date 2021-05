Pella se sobrepone al pasado en Roland Garros y Londero cae ante Garín

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 30 may (EFE).- El argentino Guido Pella se sobrepuso a los fantasmas del pasado para superar la primera ronda de Roland Garros por cuarta temporada consecutiva, fase en la que cayó su compatriota Juan Ignacio Londero frente al chileno Christian Garin por vez primera en sus tres participaciones.

Pella se impuso al colombiano Daniel Galán, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6 (4), 7-5, tras haber remontado un difícil segundo set.

"Es difícil y es una situación complicada cuando no ganas partidos. Siempre es igual, siempre es muy difícil salir cuando estas con poca confianza, y los partidos van pasando y hay que torcer la mala racha", analizó el argentino.

"Pero vengo trabajando bien y recuperar la confianza en un Gran Slam, con un rival duro que no se entregó en ningún momento y yo luchando contra mis propios demonios adentrro de la cancha es algo muy bueno para mi", agregó.

Pella está trabajando para recuperar la regularidad que le falta tras haber superado el coronavirus y unas molestias en el aductor derecho que le impedían sumar victorias y confianza.

El logrado ante Galán fue el tercer triunfo del tenista argentino en los últimos 11 partidos, pero consideró prematuro mirar ahora con excesivo optimismo el torneo de París.

"Siempre vengo a los torneos queriendo tener el mejor resultado posible. Estuve 20 del mundo y es difícil para mi cabeza conformarme con una ronda", señaló.

Para Pella, lo más importante es que pudo dar el buen nivel cuando lo necesitó frente a Galán.

"Cuando me tocó jugar bien di mi mejor nivel desde la pandemia, jugué largo, agresivo, con variantes. Pero en algunos momentos me costó más de la cuenta, jugué mal y eso es lo que tengo que mejorar, estar al buen nivel durante más minutos", indicó.

Pella se medirá ahora contra el estadounidense Marcos Girón, 82 del mundo a sus 27 años, superviviente del duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov, cabeza de serie número 16, que se retiró después de haber ganado los dos primeros sets, por 6-2 y 6-4, perder el tercero por 5-7 y estar abajo 0-3 en el cuarto, y tras haber tenido tres puntos de partido con 5-1 en la tercera manga.

Peor suerte corrió Londero, que se estrelló con un Garín que cumplía 25 años y le derrotó por 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2.

Este lunes entrarán en acción Nadia Podoroska contra la suiza Belinda Bencic, décima favorita, y Fernando Cerundolo, rescatado de la fase previa, ante el brasileño Thiago Monteiro.