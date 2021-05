Osaka vence sin convencer en su debut en París

La japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, se impuso en su debut en Roland Garros a la rumana Patricia Maria Tig, 6-4 y 7-6(4), en una hora y 47 minutos de partido. EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 30 may (EFE).- La japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, se impuso en su debut en Roland Garros a la rumana Patricia Maria Tig, 6-4 y 7-6(4), en una hora y 47 minutos de partido.

Tras encarrilar el partido en la primera ronda, cuando desarrolló su mejor juego, Osaka demostró que la tierra batida no es su superficie predilecta y dejó que su oponente se enganchara al partido, tras ir ganando 5-2.

El partido se resolvió en un juego de desempate que cayó de forma fácil del lado de la nipona.

Osaka, que cometió 35 errores no forzados, aseguró desde la pista que espera que su juego mejore a lo largo de los días.

La japonesa, que cuenta con cuatro Grand Slam en su palmarés, aunque en París no ha superado nunca la tercera ronda, ha avisado que no tiene previsto acudir a las ruedas de prensa, pese a que el reglamento lo exige.

Su siguiente rival será la también rumana Ana Bogdan, 102 del ránking, que derrotó a la italiana Elisabetta Cocciaretto, procedente de la fase previa, por 6-1 y 6-3.