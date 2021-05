O.Próximo.- Ashkenazi viaja a Egipto en la primera visita de un ministro de Exteriores israelí en 13 años

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, viaja este domingo a Egipto en la primera visita al país de un titular de su cartera en 13 años para discutir la evolución del alto el fuego con el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.



Ashkenazi se reunirá con su homólogo egipcio, Samé Shukri, en una visita que no tenía lugar desde 2008, cuando la entonces ministra de Exteriores Tzipi Livni fue la última titular de Exteriores en pisar el país.



Sobre las negociaciones, en las últimas horas se ha dado a conocer que Israel ha hecho saber a Hamás, que cualquier acuerdo de alto el fuego a largo plazo debería incluir la apertura de una negociación sobre el intercambio de prisioneros entre ambos bandos.



Según fuentes del periódico 'Al Arabi al Yadid', Hamás se ha mostrado reticente a la hora de vincular cualquier negociación sobre cese de hostilidades a la entrega de prisioneros a Israel y ya ha avisado de que no admitirá "chantajes" de ningún estilo.



A pesar del alto el fuego, la situación sigue siendo tensa. Los ataques israelíes durante aquellos días dejaron más de 250 muertos, incluidos más 60 niños y casi 2.000 heridos en el enclave palestino. Los cohetes disparados desde Gaza se cobraron 13 vidas en Israel, entre ellas las de dos menores, y más de 700 heridos.



Así las cosas, el jefe del servicio de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, llegará a Israel el domingo, según informa el portal de noticias Walla, para conversar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el asesor de seguridad nacional Meir Ben Shabbat.



De acuerdo con el informe, citado por el 'Times of Israel', Kamel visitará la capital de Cisjordania, Ramala, para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, antes de viajar a Gaza para continuar las conversaciones sobre la estabilización del alto el fuego.