Ministra de Salud argentina dice que Copa América "no está definida en un 100%"Buenos Aires, 30 Mayo 2021 (AFP) - La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, dijo este domingo que la realización de la Copa América, que debe empezar el 13 de junio, "no está definida en un 100%", en un momento en que su país atraviesa su peor momento en la pandemia de covid-19. "No está definida en un 100%", respondió Vizzotti en conferencia de prensa a la pregunta de un periodista sobre si está confirmada la organización del torneo de fútbol en Argentina."Entiendo que quienes tienen que tomar esa decisión están en el último tramo de análisis", agregó. Vizzotti explicó también que desde el Ministerio de Salud se está trabajando desde hace meses en protocolos y controles "como si se hiciera la Copa América". "La decisión final será en estos días", aseguró.La ministra indicó que la cantidad de personas que puede movilizar la organización es manejable. "Cumpliendo los protocolos se puede implementar, también teniendo en cuenta, que es importante aclarar, que no es lo mismo una selección que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores vuelven a sus casas y van a entrenarse".Argentina, que iba a ser co-organizadora de la Copa América con Colombia -excluida por el estallido social con decenas de muertos-, no descartó aún albergar la totalidad del torneo.El país de 45 millones de habitantes atraviesa el peor momento de la pandemia, con un récord de 41.080 contagios el jueves pasado. Supera los 3,7 millones de casos positivos y los 77.000 decesos desde que se inició la emergencia sanitaria.Un sondeo de opinión difundido el viernes reveló que el 70% de los argentinos rechaza la realización de la Copa América en su país en medio de la ola de contagios. gv/gma