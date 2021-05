Matemáticas, el mayor escollo al elegir una carrera universitaria en México

Una profesora imparte una clase de matemáticas en Ciudad de México (México). EFE/Archivo

Ciudad de México, 30 may (EFE).- Alrededor del 70 % de los jóvenes estudiantes mexicanos tienen temor de elegir una carrera universitaria que involucre las matemáticas porque sus conocimientos de esta materia son insuficientes, según un estudio difundido este domingo.

Las matemáticas son de esta forma el mayor escollo de los estudiantes y, de acuerdo a un estudio de la empresa de enseñanza extraescolar Kumon, el 65 % de los alumnos de nivel secundaria no pueden solucionar problemas matemáticos de quinto grado de primaria.

La pandemia ha hecho que estos datos empeoren, aunque todavía no hay estudios que midan hasta qué punto el cierre de los colegios y las obligadas clases a distancia han perjudicado el nivel de aprendizaje de los alumnos de todos los niveles

Daniela Rosales, gerente senior de la empresa de enseñanza Kumon México, destacó que esta situación puede traer consecuencias en el futuro escolar del alumno, pues representa una atenuante para elegir ciertas carreras universitarias por no enfrentar las matemáticas, a pesar de que deseen una carrera STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

"Tanto en México como en América Latina no hay un plan consistente para fortalecer la educación para carreras STEM a diferencia de otros países como Estados Unidos, China e India. Por lo que se requiere fortalecer el aprendizaje y dominio de las ciencias en sus estudiantes", agregó Rosales.

"Para ayudar a revertir esta situación -prosiguió- es necesario dar una educación sólida en todos los niveles y que las familias consideren incorporar el apoyo de aliados especializados en educación de forma extraescolar, de tal manera ofrezcan herramientas individualizadas de acuerdo con las necesidades de cada alumno y promuevan un desarrollo integral que favorezca el aprendizaje de las matemáticas".

Rosales aconseja, por ello, a los padres las clases extraescolares para motivar a los estudiantes con métodos de enseñanza de las matemáticas y otras materias que permitan una solida formación para acceder a cualquier carrera universitaria.