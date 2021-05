Más de 7.800 casos nuevos de covid-19 en Uruguay, sumando cifras atrasadas

Enfermeros del Centro de Tratamientos intensivos (CTI) del hospital privado Casmu atienden a pacientes covid-19 en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 29 may (EFE).- Uruguay sumó este sábado 7.841 casos de la covid-19, 3.594 correspondientes a esta jornada y 4.247 del viernes, que aún no habían sido cargados por un error informático que había impedido contabilizar todos los análisis efectuados.

Ese día, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) anunció en su informe diario que había 1.847 casos nuevos, a los que luego de solucionar el problema se le añadieron 2.400.

Con la información conocida este sábado, Uruguay suma 288.172 casos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, de los que 37.675 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 539 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 4.176 son los fallecidos.

El viernes, en el informe parcial, el Sinae había anunciado 52 muertes, que luego de la actualización pasaron a ser 61. En esta jornada, 49 personas perdieron la vida por esta enfermedad.

En este momento, el departamento (provincia) con más casos activos es Montevideo con 16.744, seguido de Canelones (sur) con 5.383.

En este momento, los 19 departamentos del país se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Pese al elevado número de casos y de fallecidos, a comienzos de esta semana reabrieron las tiendas libres de impuestos en la frontera seca con Brasil (freeshops) y los gimnasios y clubes deportivos.

Sin embargo, se ha ampliado al 6 de junio la suspensión de eventos y espectáculos públicos y se mantiene la restricción horaria en bares y restaurantes hasta la medianoche.

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou anunció días atrás que dejará de exigir la cuarentena obligatoria de siete días para los uruguayos o residentes que ingresen al país con las dos dosis de vacuna o un test PCR negativo.

No obstante, las fronteras siguen cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes, con el ingreso excepcional por cuestiones diplomáticas, económico-laborales o de reunificación familiar, bajo autorización expresa del Ejecutivo.

Con respecto a la vacunación, Uruguay superó este sábado el millón de inoculados con la segunda dosis de las vacunas CoronaVac y Pfizer contra la covid-19.

Según puede verse en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, a las 20.22 hora local (23.22 GMT), 1.011.697 de personas ya han sido inoculadas con las vacunas de los laboratorios chino y estadounidense, cifra que equivale a un 28,59 % de la población.

Por otra parte, 745.737 personas ya recibieron la primera dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o la anglo-sueca AstraZeneca y esperan por la segunda.

De esta forma, un 49,74 % de la población ya tiene las dos o al menos una de las dosis necesarias para completar la inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2.