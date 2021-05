Marcos Alonso: "Tengo a unos cuantos a los que vacilar"

El defensa español Marcos Alonso se mostró eufórico por la conquista con el Chelsea de la Liga de Campeones. EFE/EPA/Carl Recine / POOL

Redacción deportes, 29 may (EFE).- El defensa español Marcos Alonso se mostró eufórico por la conquista con el Chelsea de la Liga de Campeones, algo que logró su abuelo (Marquitos) en cinco ocasiones con el Real Madrid y que su padre Marcos no llegó a conseguir a pesar de disputar una final con el Barcelona.

Alonso reconoció, con la medalla colgada al cuello, que tiene "unos cuantos a los que vacilar" por el triunfo. Tiene ya una 'Champions' que su padre no logró.

"Tengo unos cuantos para vacilar, como mi padre o Cesc (Fábregas) que me han vacilado durante la semana", apuntó en Movistar Plus el zaguero del conjunto londinense.

"Ha sido increíble. Después de un año complicado acabar así es una pasada. ahora a disfrutar y descansar", indicó Marcos Alonso, que restó relevancia al hecho de no haber podido saltar al campo. "Habrá que pelear e ir a por otra. Ya jugué en otras rondas", dijo.

El defensa del Chelsea elogió al Manchester City: "Es un gran equipo, lo han demostrado en la Premier. Pero hemos entendido bien lo que teníamos que hacer y lo hemos conseguido".

"Ya lo dijo el mister. Somos un equipo complicado de jugar. Hemos demostrado que aunque no éramos favoritos ahora estamos aquí con el trofeo", recordó Marcos Alonso.

"Siempre estoy listo para jugar y ayudar al equipo cuando lo necesite", concluyó.