Los ministros de Exteriores griego y turco buscan retomar el diálogo en Atenas

EFE/EPA/ANNEGRET HILSE/Archivo

Atenas, 30 may (EFE).- Grecia y Turquía intentarán este lunes establecer una "agenda positiva" en sus lastradas relaciones y rebajar la tensión surgida tras el desencuentro protagonizado por ambos ministros de Exteriores en abril pasado durante su primera rueda de prensa conjunta en Ankara en la quedaron patentes sus diferencias históricas.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, antes de reunirse con su colega griego, Nikos Dendias, será recibido por el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, un gesto con el que Atenas quiere corresponder a la reunión que mantuvo el jefe de la diplomacia griega con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara.

El objetivo principal del encuentro ministerial, según señaló Çavusoglu en una entrevista con el dominical Kathimerini, será "preparar el terreno" para que pueda haber una primera reunión entre Mitsotakis y Erdogan aprovechando la cumbre de la OTAN, el próximo 14 de junio.

Çavusoglu está ya este domingo en Grecia, en una visita privada a la región septentrional de Tracia, en la frontera con Turquía, patria de una minoría musulmana que Atenas llama griega y Ankara denomina turca, por su origen y su lengua materna, un viaje por tanto explosivo sobre el que están puestas todas las miradas.

Precisamente la disputa sobre esta denominación fue uno de los principales detonantes del enfrentamiento verbal en la rueda de prensa en Ankara.

Çavusoglu insistió en hablar de la minoría turca ante su invitado, que le corrigió en público diciendo que se trata de una minoría griega musulmana, como viene recogido en el Tratado de Lausana de 1923.

Entre los puntos que estipuló el tratado figura que todos los cristianos ortodoxos de Turquía debían instalarse en Grecia y todos los musulmanes de Grecia debían marcharse a Turquía. De este "intercambio de poblaciones" quedaron excluidos los musulmanes de Tracia y los cristianos ortodoxos de Estambul.

Atenas no cree que Ankara tenga interés de caldear nuevamente los ánimos a un mes de la cumbre de la Unión Europea (UE) en la que se revisará si Turquía se ha abstenido de nuevos desafíos en el Mediterráneo.

Aunque hasta ahora Turquía no ha vuelto a sacar buques para la exploración de yacimientos de gas y petróleo en el Mediterráneo oriental y por tanto ha evitado una nueva afrenta hacia Grecia y la UE, precisamente para el lunes ha publicado un aviso a navegantes (Navtex) para un buque de exploración en una amplia zona del mar Egeo oriental.

El principal foco actual de conflicto entre los dos países vecinos es la delimitación de las respectivas zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo oriental.

Atenas insiste que la delimitación de las plataformas continentales y de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de ambos países es el único litigio bilateral y puede ser solucionado en la base de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), de la cual ambos países hacen interpretaciones completamente distintas. Además, Turquía no ha firmado UNCLOS.

Tras cinco años durante los que el diálogo entre ambos países estuvo en suspenso y las relaciones bilaterales se deterioraron hasta alcanzar en 2020 su peor nivel en los últimos 25 años, Grecia y Turquía retomaron el pasado enero las negociaciones, después de un intenso esfuerzo diplomático del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la canciller alemana, Angela Merkel.

La cita ha estado acompañada en paralelo por un encuentro de tres días entre los viceministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Konstantinos Fragoyannis y Sedat Onal, centrados en la cooperación empresarial, el turismo, la interconectividad bilateral y regional y en la reactivación de iniciativas antiguas que no se han implementado.