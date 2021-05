LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Domingo 30 de mayo del 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

EL CAIRO — Egipto e Israel celebran conversaciones de alto nivel en ambos países para reforzar el cese del fuego entre Israel y Hamas, y avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza tras la guerra reciente. Por Samy Magdy. 540 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-POL ISRAEL-POLITICA

JERUSALÉN — La oposición israelí parece estar un poco más cerca de crear una coalición de gobierno, lo que acabaría con los 12 años de gestión del primer ministro Benjamin Netanyahu. Por Josef Federman. AP foto. 300 palabras. ENVIADO

EUR-GEN CORONAVIRUS-ALEMANIA

BERLÍN — Alemania investiga reportes de que centros de pruebas de coronavirus en todo el país están cobrando de más a las autoridades por la cantidad de pruebas realizadas. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-CACERIA DE POLICIAS

CIUDAD DE MÉXICO — El cártel de Jalisco ha respondido a su manera a la política del actual gobierno mexicano de “abrazos no balazos”: secuestrando a varios miembros de una fuerza policial de élite en el estado de Guanajuato, torturándolos para obtener los nombres y direcciones de colegas y ahora está cazando y matando a policías en sus casas, en sus días libres, frente a sus familias. Por Mark Stevenson. 500 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-POL TEXAS-LEY ELECTORAL

AUSTIN, Texas — Los republicanos en el Senado de Texas aprueban una de las leyes electorales más restrictivas en Estados Unidos, la cual reduce las opciones para votar y aplica más sanciones. Por Paul J. Weber. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN ITALIA-TELEFERICO-ACCIDENTE

ROMA — Tres sospechosos detenidos en Italia por el desastre del teleférico que mató a 14 personas salen de prisión después de que una juez indicó que la mayor parte de la culpa recaía solo en uno de ellos: un técnico de servicio que desactivó intencionalmente el freno de emergencia porque éste se bloqueaba espontáneamente. Por Nicole Winfield. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-CIE CHINA ESTACION ESPACIAL

BEIJING — Tres astronautas chinos partirán el mes entrante a una misión de tres meses en la estación espacial de China. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN VATICANO-LIBANO

CIUDAD DEL VATICANO — El papa Francisco invitó a representantes de la comunidad cristiana del Líbano al Vaticano el 1 de julio para una jornada de reflexión “sobre la preocupante situación del país”. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MEXICO-CLAUSURA

CIUDAD DE MÉXICO - Con ventaja de 1-0 luego del encuentro de ida, Cruz Azul procurará ponerle fin a una sequía de títulos que data del torneo Invierno 97 cuando reciba a Santos de Torreón por la final del torneo Clausura mexicano. El encuentro inicia a las 20:15 horas locales (01:15 GMT) en el estadio Azteca de la capital. Por Carlos Rodríguez. 500 palabras. AP Fotos. EDITORES: El partido arranca a las 2100 hora local.

DEP-CIC GIRO

MILÁN - El ciclista colombiano Egan Bernal añade el título del Giro de Italia a su victoria del Tour de Francia luego de que mantuvo su ventaja en la última etapa hasta Milán. 143 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-TEN ABIERTO DE FRANCIA

PARÍS - Naomi Osaka recibió una multa de 15.000 dólares en el Abierto de Francia por ausentarse de la conferencia de prensa posterior al partido luego de su victoria en la primera ronda del torneo. Por John Leicester. 600 palabras. AP Fotos. EDITORES: En desarrollo.

___________________________________

ESPECTACULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS BJ THOMAS-DECESO

SIN PROCEDENCIA — Falleció B.J. Thomas, el cantante que triunfó en las carteleras del pop, el country y el gospel con éxitos como “I Just Can’t Help Believing,” “Raindrops Keep Fallin’ On My Head” y “Hooked on a Feeling”. Tenía 78 años. 460 palabras. AP foto. ENVIADO

