Libertad celebra con goles ante Luqueño su corona de campeón paraguayo

Jugadores de Libertad celebran un gol contra Sportivo Luqueño durante un partido por la Primera División del fútbol paraguayo hoy, en el Estadio Feliciano Cáceres de Luque (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 29 may (EFE).- Libertad rubricó este sábado el título del Apertura paraguayo, ya conquistado la pasada semana, al vencer a domicilio a Sportivo Luqueño por 1-3 y manifestando el momento de juego del líder, que esta semana logró el billete a octavos de la Sudamericana.

El Gumarelo quiso resarcirse de la penúltima jornada, en la que perdió en casa ante Sol de América 1-2 y le dejó la celebración pendiente del resultado del día siguiente de Nacional, entonces todavía con posibilidades matemáticas, pero que falló ante River Plate (0-1) y se descolgó definitivamente.

Por lo que lo de esta tarde en la ciudad de Luque fue la coronación oficial, con la presencia del presidente honorario de Libertad, el exmandatario Horacio Cartes.

Además de con goles y un fútbol alegre y ofensivo, marca del técnico Daniel Garnero, que dio su copa número 21 al equipo asunceno.

El argentino es el primer entrenador del fútbol paraguayo que logra esa estrella en tres equipos diferentes: en Libertad, Olimpia (cuatro consecutivos) y Guaraní.

Libertad termina con 38 puntos este Apertura, del que resta por resolver el segundo puesto, lo que se decidirá el domingo, al cierre de la décimo octava y ultima jornada, en función de lo que haga Olimpia, que está a ocho puntos, y Nacional, a nueve.

Al margen de esa disputa, a Libertad le toca disfrutar y también sacar lecciones del partido ante Luqueño, al que dotó de una intensidad y ritmo que le convendría mantener en la nueva fase de la Sudamericana, que selló venciendo al chileno Palestino 1-2.

Y es que el visitante salió como si bregara en su césped, imponiendo su ley y acosando por todas las zonas a los luqueños, especialmente en la primera parte, la de los goles de Libertad.

El primero en el minuto 16, de las botas de Ramón Martínez; el segundo en el 30, esta vez Rodrigo Bogarín, y el tercero Sebastián Ferreira, en el 41.

La diferencia pudo ser mayor, de no haber levantado el acelerador Libertad en la segunda etapa, en la que perdonó y Sportivo Luqueño hizo el del honor, Walter Ortiz en el 85.

OLIMPIA O NACIONAL

El primero en disputar el domingo la segunda plaza es Olimpia, en el campo de River Plate, que junto a Sol de América lucha por sumar para evitar el descenso el próximo Clausura, con el cómputo de puntos del Apertura.

El equipo que entrena Sergio Órteman llega al encuentro tras pasar esta semana a octavos de la Libertadores, y con ello redimirse en parte de un Apertura en el que, como en el Clausura, siempre parte como favorito.

No obstante a Olimpia le pisa los talones en la tabla Nacional, que contra 12 de Octubre también buscará el premio de consolación.

La jornada empezó el viernes con el Guaraní-Cerro Porteño (2-0), en el último partido del técnico Gustavo Costas, que todo apunta sería sustituido por el español Fernando Jubero, viejo conocido del Aborigen.