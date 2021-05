La prensa británica celebra la astucia de Tuchel y cuestiona el equipo de Guardiola

Jugadores del Chelsea celebraban su victoria en la final de la Liga de Campeones disputada ayer en Oporto, ante la decepción de algunos integrantes del Manchester City. EFE/Carlos Garcia

Londres, 30 may (EFE).- La prensa británica destaca este domingo el "merecido" triunfo del Chelsea frente al Manchester City (0-1) en la final de la Liga de Campeones en Oporto (Portugal) y opina que el inusual equipo de jugadores seleccionado por Pep Guardiola contribuyó a la derrota.

"The Sunday Telegraph" titula con que "Kai Harvertz corona al Chelsea como reyes de Europa y hace añicos los sueños de Champions League del Man City", y señala que Guardiola "pagó el precio de su atrevida selección para el medio del campo", que dejó a un equipo que parecía "descoordinado".

"The Sunday Times" sostiene que el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel", "burló" con inteligencia a su rival catalán, cuya "apuesta" con una combinación extraña de jugadores "fracasó en el mayor escenario" del fútbol.

Como el resto de cabeceras, "The Sun" celebra la actuación de Havertz, que dice que "hundió" al Manchester City, e incide en que Guardiola "tocó demasiado el equipo", al optar "por dejar fuera sus dos centrocampistas defensivos", lo que, afirma, "no funcionó". Como resultado, añade, el Man City "deberá seguir esperando la gloria".

La cadena pública BBC se pregunta también por su parte si Guardiola no "alteró demasiado" el conjunto en la cita contra el Chelsea y mantiene que la exclusión de Fernandinho y Rodri dejó al equipo expuesto en el medio campo al tiempo que socavó la defensa y el ataque.