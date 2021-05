La colombiana Mariana Pajón gana la cuarta válida de la Copa Mundo de BMX

La atleta colombiana Mariana Pajón compite en la Copa del Mundo de BMX, el 29 de mayo de 2021. EFE/Mauricio Duenas Castaneda

Bogotá, 30 may (EFE).- La colombiana Mariana Pajón, de 29 años, brilló este domingo y ganó la cuarta válida de la Copa Mundo de BMX, disputada en Bogotá donde recalcó el buen nivel mostrado el sábado cuando ganó la tercera parada al superar con solvencia a sus rivales.

Pajón, bicampeona olímpica de esta disciplina, se impuso en la carrera a la estadounidense Payton Ridenour, que fue plata, y a la rusa Natalia Afremova, que hoy fue bronce y en la víspera había llegado en la segunda posición.

La otra colombiana que disputó la final fue Gabriela Bolle, que sufrió una caída y terminó en el último lugar.

"Rompí mi tiempo de ayer, pese a la lluvia. Estoy muy feliz. Yo estuve lesionada el año anterior a la pandemia, amo correr y por eso me encanta estar aquí compitiendo", dijo la colombiana al canal Olímpico al término de esta competencia, tras la cual mira con altas expectativas a los Juegos de Tokio.

Al igual que Pajón, en la categoría masculina el francés Joris Daudet, que había ganado tres veces el oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo BMX, revalidó el triunfo que consiguió el sábado y se impuso en una reñida carrera en la que solo pudo tomar vuelo en los metros finales.

El colombiano Carlos Ramírez, bronce en los Olímpicos de Río y quien mejoró tras una difícil jornada en la que no había tenido su mejor rendimiento, fue segundo mientras que el tercer puesto lo ocupó el francés Arthur Pilard, que también tuvo opciones de llevarse la victoria en una reñida final.

El campeonato, en el que participaron algunos de los mejores bicicrosistas del mundo, es clave porque es la única competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos luego de que se cancelaran por la pandemia de la covid-19 las dos primeras rondas de la Copa del Mundo, que se iban a disputar a principios de mayo en Alemania.