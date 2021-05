Guaidó pide presionar para lograr el acuerdo que "salve" a Venezuela

Imagen de archivo del líder opositor de Venezuela Juan Guaidó. EFE/Archivo

Caracas, 29 may (EFE).- El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó pidió este sábado a los venezolanos presionar para lograr lo que ha denominado como "acuerdo de salvación nacional" por el que busca elecciones generales "libres y justas" a través de un proceso de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Nos mantenemos en la calle convocando a los venezolanos a exigir nuestros derechos: vacunas -contra la covid-19- y elecciones libres y justas ya. El #AcuerdoDeSalvaciónNacional no llegará solo, necesita de la presión de cada uno de nosotros. ¡Salvamos juntos a Venezuela!", pidió el opositor en un mensaje en Twitter.

Guaidó recorrió este sábado un municipio opositor de Caracas, Baruta, para promover su nueva estrategia contra el Gobierno de Maduro al que tacha de dictadura.

Desde el lugar indicó que "construir" el acuerdo "depende de los venezolanos" y "no de la buena fe de una dictadura".

"Salvamos a Venezuela, vacunas ya; salvemos a Venezuela, elecciones libres y justas ya; salvemos a Venezuela, para la calle ya", apuntó.

Hace casi tres semanas, Guaidó anunció su disposición a negociar con el Gobierno de Maduro para alcanzar lo que denominó como "acuerdo de salvación nacional" a fin de rescatar a Venezuela de la compleja crisis.

El opositor busca elecciones generales "libres" y "justas", y a la propuesta, Maduro respondió diciendo que está listo para reunirse con "toda la oposición".

Sin embargo, los encuentros aún no se concretan.

El opositor ha asegurado que está en conversaciones con una delegación de Noruega para que medie en el proceso y que cuando se concrete el comienzo de las negociaciones será informado públicamente.