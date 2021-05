Geraldine Bazan revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Geraldine Bazan (@geraldinebazan) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 249.639 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





A touch of glamour never killed no one.. ✨✨✨✨ Glam team ❤️ @george_figueroa @cristinacuellar @yordanomedel





El agua salada que todo lo cura.. 🌊🌊🌊 @kookayhoteltulum





With this breath, I am bringing calm and peace to my mind, body and soul 🧜‍♀️🐚🌴☀️ @kookayhoteltulum





Back on track.. Pilates Lover!!! El ejercicio es algo muy personal, encuentra lo que te haga feliz, disfrutes y funcione para tu tipo de cuerpo. A mi me gustan los cuerpos femeninos, estilizados y elegantes. Cada quién es distinto y no todos estamos cortados por la misma tijera, trabaja duro para conseguir lo que quieres sin estar juzgando el proceso o camino de los demás. Serás mas feliz te lo aseguro!! Muaaaa!!! 💋💋💋 @pilatestudio_360





#Ad Todo comienza con ideales, metas y sueños por cumplir. Y sólo cuando reconoces tu PODER y lo muestras la magía comienza.. I’m becoming #Cruella!!! Nos inspiramos en @DisneyCruella para crear estos increíbles outfits, hazlo tú también!!! Cruella se estrena de manera simultánea HOY Mayo 28 en cines y @disneyplus con Premier Access por una tarifa adicional única. No te la pierdas! #DisneyPlus .. Gracias a mi increíble equipo por hacer esto posible!! 🎥🔝📸 Director @mintoreyes Stylist / Producción @George_figueroa Fotografia @tescums Iluminación @alejandrorecc Diseñadores @victoryjesse / @hector_serna MUA @cristinacuellar @instittutocristinacuellar Accesorios @rosymargonzalezs @rosaalamexicanamx Peluquería @ernestovargas_hair

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1983, es una actriz y presentadora de televisión. Inició su carrera en 1988 como modelo con el perfil latino internacional infantil en pasarela, foto fija y en comerciales.

Más tarde, en 1989 comenzó a trabajar en la televisión y unitarios, interpretando personajes infantiles en telenovelas de Televisa como Buscando el paraíso y Corazón salvaje; en programas infantiles como El club de Gaby de Pedro Damián y en El espacio de Tatiana fue contratada por TV Azteca como estelar en papeles juveniles como Catalina y Sebastián. También participó en Ellas, inocentes o culpables, Como en el cine y Dos chicos de cuidado en la ciudad.

En 2004 fue contratada por Venevisión Internacional y Fonovideo para grabar en Miami la telenovela Soñar no cuesta nada y en 2006 para Telemundo trabajó en la telenovela Tierra de pasiones y actuó en dos capítulos de la serie Decisiones. A finales del año 2008 posó para Revista H de Editorial Notmusa, sorprendiendo a sus admiradores por mostrarse en exteriores (playa) y para la revista Maxim de Editorial Televisa en interiores.

En 2013 participó en la segunda temporada de La Isla, el reality para TV Azteca, teniendo una buena participación siendo la décima eliminada de 18 participantes (noveno lugar), también regreso para la quinta temporada de esta en 2016, donde fue la segunda eliminada esta vez. En 2018 regresa a Televisa para participar como la antagonista de la telenovela Por amar sin ley, versión mexicana de La ley del corazón.