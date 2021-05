Gardner supera por 14 milésimas a Fernández

Imagen de la carrera de Moto2 en la que el español Raul Fernandez todavía rodaba en primera posición por delante del asutraliano Remy Gardner, que ha terminado cruzando primero la meta del circuito de Mugello. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex) superó por escasamente catorce milésimas de segundo a su compañero de equipo, el español Raúl Fernández, quien fue líder del Gran Premio de Italia de Moto2 en el circuito de Mugello prácticamente desde la primera hasta la última vuelta.

Gardner suma su primera victoria de la temporada y aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial del punto que tenía sobre el propio Fernández hasta los seis de diferencia.

El estadounidense Joe Roberts, que se peleó hasta el último metro por la tercera posición del podio con el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), les separaron apenas 17 milésimas de segundo, ganó la batalla al transalpino en la línea de llegada, pero en el fragor de la batalla no se percató de que había excedido los límites del circuito en la última vuelta, lo que le obligó a ceder la posición a su rival.

El español Raúl Fernández (Kalex) salió como una exhalación desde la segunda plaza para "negociar" la curva de final de recta en primera posición, por delante de su compañero de equipo, el australiano Remy Gardner, el también español Jorge Navarro (Boscoscuro) y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Antes de cumplirse el primer giro, la carrera de Moto2 ya había perdido dos contendientes, el italiano Lorenzo dalla Porta (Kalex) y el español Augusto Fernández (Kalex).

Raúl Fernández comenzó a marcar un fuerte ritmo que estiró mucho el grupo principal, perseguido por Gardner, Arbolino, el británico Sam Lowes (Kalex) y Navarro, quien en la quinta vuelta se fue por los suelos en San Donato, al final de la recta de meta.

En su segundo giro Fernández marcó vuelta rápida de carrera (1:51.559) con Gardner a poco más de dos décimas de segundo y ya Arbolino a casi ocho décimas de segundo, tercero.

Una vuelta más tarde nuevo récord de la categoría de Fernández, que rebaja a sus espaldas Sam Lowes al rodar en 1:51.208 en un claro intento de que el español no se escapase irremediablemente.

Poco a poco y rodando siempre con un ritmo muy constante, Raúl Fernández fue abriendo un pequeño hueco respecto a Gardner y Lowes, que eran los únicos que daban alguna muestra de poder seguirlo.

La carrera perdió a otro contendiente en el séptimo giro, el español Xavier Vierge (Kalex) en la curva doce, y poco antes también había sucedido algo parecido con el italiano Lorenzo Baldasarri (MV Agusta), ambos sin ninguna posibilidad de continuar en carrera, como tampoco Albert Arenas (Boscoscuro) o el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex), poco tiempo después.

Raúl Fernández consolidó su fuerte ritmo en el ecuador de la carrera al aumentar su ventaja hasta el segundo y medio respecto al dúo que formaron Remy Gardner y Sam Lowes, quien adelantó al australiano en la décima vuelta e hizo saltar la duda sobre si sería capaz de alcanzar al español.

Pero a partir del undécimo giro Sam Lowes comenzó a recortar distancias respecto a Raúl Fernández, que se quedó a poco más de ocho décimas de segundo en el decimotercero giro, por lo que la gran incógnita era saber si el español sería capaz de gestionar la ventaja que le quedaba hasta el final.

La suerte se alió con Raúl Fernández pues a seis vueltas del final y cuando estaba a ocho décimas de segundo, Sam Lowes se fue por los suelos en la curva ocho, la primera Arrabbiata, lo que dejaba a su compañero de equipo Remy Gardner como el único escollo para conseguir la tercera victoria de la temporada de su debut en la categoría de Moto2.

El australiano fue capaz de recortar del orden de tres y cuatro décimas de segundo por vuelta al español, que se encontró con su compañero de equipo pegado a él a tres del final.

Marcos Ramírez (Kalex), que llegó a estar en la décima posición, no pudo concluir la carrera al sufrir una caída a menos de tres giros para el final.

Remy Gardner supo esperar su momento en la última vuelta para superar a un Raúl Fernández, que no pudo hacer nada por evitar el triunfo de su compañero de equipo después de haber liderado toda la carrera, mientras que el estadounidense Joe Roberts perdió la tercera plaza al superar los límites del trazado y tener que ceder el tercer peldaño del podio al italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

Arón Canet (Boscoscuro) consiguió la undécima posición, por delante del debutante Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que sustituye al lesionado piloto italiano Yari Montella, y con Héctor Garzó (Kalex) en la decimotercera posición.

Juan Antonio Lladós