Foggia gana en casa sobre un "avión"

El italiano Dennis Foggia en cabeza, en el Gran Premio de Italia de Moto3 dispuatado este domingo en el circuito de Mugello, en Scarperia. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El italiano Dennis Foggia (Honda) ganó el Gran Premio de Italia de Moto3 sobre un auténtico avión que le permitió superar a todos sus rivales sobre la línea de llegada a pesar de lo beneficioso de los rebufos en la larga recta de meta de Mugello.

Junto a Foggia, en el podio acabaron el español Jaume Masiá (KTM) y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), en tanto que el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), se tuvo que conformar con la octava plaza tras perder un puesto por penalización al sobrepasar los límites del circuito en la última vuelta, al igual que Sergio García (Gasgas), que fue noveno.

Acosta, que llegó con 54 puntos de ventaja sobre el español Sergio García, se marcha camino de Cataluña con 52 puntos sobre Jaume Masiá, su propio compañero de equipo, que después del Gran Premio de Francia de Le Mans tuvo que ser operado de una rotura de escafoides en su mano derecha, la del puño del acelerador.

El gravísimo accidente del suizo Jason Dupasquier, quien permanece en estado crítico en el Hospital de Florencia hizo que se produjese una baja más, la de su compañero de equipo, el japonés Ryusei Yamanaka, que no se encontraba en las mejores condiciones de ánimo para disputar la prueba y como muestra de solidaridad y esperanza por la recuperación del piloto helvético.

El español Xavier Artigas (Honda), por su parte, tuvo que cumplir con una sanción de doble vuelta larga durante la carrera, por rodar excesivamente despacio y con peligro para otros pilotos durante la primera clasificación de Mugello.

Aunque el más rápido en el momento de la salida fue el autor de la "pole position", el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), en la apurada de final de recta se le "coló" por el interior el español y líder del mundial Pedro Acosta, perseguido por Gabriel Rodrigo (Honda) y el japonés.

Antes de completar el primer giro ya se había ido por el suelo, primero, el español Adrián Fernández (Husqvarna), el italiano Alberto Surra (KTM), y poco después, en la curva siete, tras salir de Casanova para entrar en Savelli, otros cuatro pilotos se vieron involucrados en una nueva caída, primero el turco Denis Öncü, y justo después el español Carlos Tatay (KTM), el austríaco Maximilian Kofler (KTM) y el italiano Andrea Migno (Honda).

Pero apenas una vuelta después el italiano Dennis Foggia intentaba asumir el rol de líder, aunque controlado por Pedro Acosta, que no tardó en devolver la acción al transalpino para intentar controlar en todo momento el ritmo de la carrera, pero en la larga recta de meta los rebufos cambiaban por completo el orden en el grupo principal.

Y esa fue una constante a lo largo de toda la carrera, pero inicialmente ya con un nutrido grupo de dieciséis pilotos.

Jaume Masiá, que iba en ese grupo, se vio penalizado en la tercera vuelta al adelantar a otro piloto cuando ondeaban banderas amarillas, lo que le obligaba a perder una plaza "claramente", para evitar la sanción.

En el momento de la misma era octavo tras el también español Jeremy Alcoba (Honda).

Tras un par de vueltas en las que Pedro Acosta intentó mantener el ritmo decidió pasar a una posición más expectante, probablemente para estudiar el poderío de sus rivales, por lo que le superaron Foggia, Rodrigo, Suzuki y el italiano Romano Fenati (Husqvarna), pero todos ellos en poco más de una décima de segundo de diferencia.

El grupo de dieciséis perdió pronto uno de sus integrantes, Xavier Artigas, al tener que cumplir las dos vueltas largas de penalización, que le retrasaron hasta la decimonovena posición.

Dennis Foggia pugnó durante muchas vueltas por mantener el liderato, con una Honda que era muy veloz en la larga recta de Mugello y, quizás por la duda de si podría abrir un hueco respecto a sus rivales, Pedro Acosta intentó pegarse a su estela, pero resultó prácticamente imposible romper el grupo.

Las vueltas finales fueron un "pique" constante entre Foggia y Acosta, sobre todo, pero también con Rodrigo, Sasaki, Suzuki y Masiá pegados y la "espada de Damocles" sobre todos ellos de lo impredecible de los rebufos en la recta de meta.

A cuatro vueltas del final el liderato lo asume el surafricano Darryn Binder (Honda), pero una vez más los rebufos trastocan el orden a final de recta y nadie consigue una ventaja suficiente como para evitar que el triunfo se dispute en la última vuelta, en la mismísima línea de llegada.

Y en esa última vuelta el italiano Dennis Foggia recuperó la primera posición, aprovechó la velocidad de su Honda y venció con apenas 36 milésimas de segundo sobre Jaume Masiá y ya más de una décima de segundo sobre el hispano argentino Gabriel Rodrigo.

Pedro Acosta se vio superado por algunos de sus rivales y acabó séptimo, aunque fue sancionado por exceder los límites de la pista con la pérdida de una posición, por delante de Sergio García (Gasgas), que también fue sancionado por el mismo motivo, con Jeremy Alcoba decimoquinto y Xavier Artigas decimosexto, por delante de Izan Guevara (Gasgas).