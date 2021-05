Fluminense empata en su visita al Sao Paulo en debut en la Liga brasileña

En la imagen Jugadores de Fluminense. EFE/Antonio Lacerda /Archivo

Río de Janeiro, 30 may (EFE).- El Fluminense cosechó un empate sin goles en su visita este sábado al Sao Paulo en la primera jornada del Campeonato Brasileño y pudo irse con la victoria pero Volpi atajó un penalti cobrado por Nene, mientras que el Bahía definió el partido contra el Santos con tres goles en siete minutos.

Con dos goles de Thaciano y uno de Juninho para una victoria por 3-0 en casa, el Bahía se ubica temporalmente en la punta de la clasificación de la Liga, con tres puntos, a la espera de la ronda del domingo con la que se empezarán a definir los líderes.

En el encuentro más esperado de los tres de este sábado, el Fluminense dominó en la cancha del Sao Paulo pero no consiguió definir, mientras que los dirigidos por el técnico argentino Hernán Crespo apenas reaccionaron.

El club carioca pudo sacar ventaja en el primer tiempo pero el portero Volpi le tapó un penalti a Nenê en el minuto 28 y desperdició otras oportunidades en los pies del uruguayo Abel Hernández y Caio Paulista.

El Fluminense perdió otra oportunidad de oro con la jugadota que inició Martinelli recién al comienzo del complementario y que fue desperdiciada por Gabriel Texeira con una finalización sin fuerza que llegó directo al pecho del arquero tricolor.

El Sao Paulo casi que pasó desapercibido en la cancha salvo por una jugada al final del partido entre Reinaldo, Luciano y el ecuatoriano Joao Rojas, que no pudo definir este último.

En otro de los encuentros, el Bahía goleó por 3-0 al Santos en un partido definido en 7 minutos. Los anfitriones comenzaron dominando en la cancha con varias opciones desperdiciadas y terminaron por ceder terreno al club paulista durante el primer tiempo.

La bola apenas había comenzado a rodar en el complementario cuando Thaciano anotó el primer gol para el Bahía. Tres minutos después el centrocampista repitió y a los 53 minutos Juninho aseguró el partido para el club anfitrión con un cabezazo que no consiguió atajar Joao Paulo.

Cuiabá y Juventud, dos equipos que llegaron de la segunda división, inauguraron la primera jornada del torneo este sábado con un empate 2-2 en el estadio mundialista Arena Pantanal, en un encuentro dominado por los visitantes.

El equipo anfitrión, que participa por primera vez en la primera división en la Liga, abrió el marcador a los 28 minutos con un gol de Jonathan Cafu, pero al final del primer tiempo (41') el centrocampista Wescley igualó para el Juventud.

La ventaja llegó para el visitante solo tres minutos después con anotación de Matheus Peixoto, pero Elton evitó la derrota del Cuiabá al igualar con un cabezazo casi al final del encuentro.