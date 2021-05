Final a ocho con nuevas caras

Exterior del Bozsik Arena, en Budapest, en el que este lunes se disputara el partido de cuartos de final del Europeo sub-21 entre Paises Bajos y Francia. EFE/EPA/TAMAS KOVACS HUNGARY OUT[HUNGARY OUT]

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El formato de circunstancias instaurado por UEFA para el Europeo sub-21 debido a la pandemia del coronavirus hace que la segunda fase del mismo, la de las eliminatorias que arranca mañana lunes, se haya convertido en una final a ocho en la que hay equipos que cuentan con refuerzos, mientras que otros que han perdido pilares al ser llamados por la absoluta de su país para la Eurocopa que arranca el 11 de junio.

Las bajas hacen bajar a Portugal un escalón respecto a su favoritismo. A pesar de que fue una de las selecciones que mejor fútbol desplegó durante la fase de grupos, los lusos pierden arriba a Pedro Gonçalves ‘Pote’ y a Francisco Trincão. Francia, sin Jules Kounde; el poderío ofensivo de Países Bajos y España, actual campeona, se postulan como grandes candidatas; pero a un partido todo puede ocurrir.

ESPAÑA – CROACIA

La selección española sub-21 no ha podido preparar con normalidad el encuentro ya que el positivo en coronavirus de Jon Moncayola conocido el miércoles les obligó a entrenar divididos en grupos hasta el sábado. Luis de la Fuente cuenta con la gran novedad de Bryan Gil, quien formó parte de la absoluta en la primera fase de marzo, y con Brahim Díaz, quien solo pudo participar en el debut por lesión, al 100%.

En frente tendrá a un combinado croata que cuenta con tres futbolistas que, después del partido de cuartos de final, se incorporarán a la absoluta: Luka Ivanusec, Domagoj Bradaric y Josko Gvardiol. Su portero titular en fase de grupos, Dominik Kotarski es baja por lesión.

El partido se disputará el lunes 31 a las 18:00 CEST en el estadio Ljudski vrt de Maribor (Eslovenia).

PAÍSES BAJOS – FRANCIA

El combinado neerlandés cuenta con el mayor poderío ofensivo de la competición. 46 goles en los 10 partidos de clasificación y ocho en tres durante la fase de grupos la avalan. Eso sí, le costó entrar en el torneo ya que sumó dos empates de inicio, uno de ellos frente a Alemania (1-1). Su goleada 6-1 ante Hungría les permitió liderar el grupo. Su ausencia más sonada, por lesión es la del extremo del Brujas Noa Lang.

Por su parte, Francia decepcionó en la primera fase. Con, a priori, los nombres más llamativos de todas las selecciones, no pudieron encontrar fluidez en su juego y les costó mucho sacar sus partidos adelante ante rivales inferiores. No estarán Lafont, portero titular en fase de grupos; los defensas Jules Koundé y Wesley Fofana; y el centrocampista Matteo Guendouzi, capitán del equipo en la primera lista pero que no dio el nivel esperado y ha perdido su sitio.

El partido se disputará el lunes 31 a las 18:00 CEST en el estadio Új Bozsik de Budapest (Hungría).

PORTUGAL – ITALIA

Desplegó un gran fútbol en una fase de grupos que terminó con seis goles a favor, cero en contra y nueve puntos. Una gran generación lusa que ahora ha perdido un pilar en favor de la absoluta. Pedro Gonçalves ‘Pote’, campeón de Liga con el Sporting de Portugal y máximo goleador, jugará la Eurocopa. Además, el extremo del Barcelona Francisco Trincao perdió su sitio.

En frente tendrán a una selección que no se anda con rodeos. Italia tuvo cinco expulsiones en tres encuentros; registro negativo en el que destacó el central de Udinesse Riccardo Marchizza, quien vio la cartulina roja en los dos partidos que jugó. Además, Sandro Tonali, su pilar en el centro del campo, no ha entrado en la lista por sanción.

El partido se disputará el lunes 31 a las 21:00 CEST en el estadio Stadion Stožice de Liubliana (Eslovenia)

DINAMARCA – ALEMANIA

La sorpresa de la fase de grupos fue el combinado danés. Hizo pleno en un grupo en el que se impuso a Francia y no encajó ningún gol en los tres partidos. Un 4-4-2 con Bruun Larsen, delantero del Anderlecht, como gran referencia arriba. Suman 16 partidos sin conocer la derrota, desde el 17 de junio de 2019 en el pasado Europeo sub-21 contra Alemania (3-1), curiosamente el combinado que será su rival en cuartos de final.

Los germanos no dejaron buenas impresiones en la fase de grupos, que pasaron como segundos gracias a la diferencia de goles respecto a Rumanía, pero nunca se les puede descartar. No estará Youssoufa Moukoko, de 16 años, tras la lesión producida durante un entrenamiento en la pasada concentración de marzo, pero incorpora a Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen, como gran referente y estrella del futuro.

El partido se disputará el lunes 31 a las 21:00 CEST en el estadio MOL Aréna Sóstó de Székesfehérvár (Hungría) y será arbitrado por el español Guillermo Cuadra Fernández.