Fernanda Castillo arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

A esta misma hora ( 19:50) hace 5 meses llegaste a nuestra vida, Liam y nos hiciste inmensamente felices!





Cuando la vida nos puso a prueba, tu me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMA. A las mamas por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro primer día de las madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor mas grande y mas poderoso que puede haber! #felizdiamama #felizdiadelamadre





Gracias por robarme y devolverme el ♥️ todos los días @erikhayser





MI RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL 😍 Con los mejores @infinitekparis_mx #Infinitek #InfinitekParis #LoveIK





Muy #TBT al 2014 filmando un video con los #tucanesdetijuana en barco y toda la cosa. En ese entonces no puse muchas fotos porque era mal visto subirte a las redes en traje de baño y ahora que es la onda ya no me veo así 😂🤣 Que tontxs somos cuando dejamos que otros digan que se debe y no se debe hacer, así que las subo 😜

María Fernanda Castillo García es una actriz mexicana, nacida el 24 de marzo de 1982, en Hermosillo, Sonora.

Mientras estudiaba en el CEA de Televisa, Fernanda fue invitada a participar en la telenovela Las vías del amor y poco después fue fichada para trabajar en algunos episodios de la serie Mujer, casos de la vida real. Luego de participar en un concurso de la cadena E!, Fernanda fue elegida para el protagónico de la novela Clap, el lugar de tus sueños (2003), para luego integrarse a novelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío.

Al poco tiempo participó en cintas como Rumbos paralelos (2016), No manches Frida (2016) y Qué pena tu vida (2016). No obstante su trayectoria previa, la fama llegó con el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos (2013-2017), a lo largo de 420 episodios.

Castillo continúa con su carrera en cine sin importar que ahora se le reconozca más en televisión. Recientemente, protagonizó la película Ya veremos (2018), junto al también actor mexicano, Mauricio Ochmann.