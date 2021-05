Etiopia.- Miles de etíopes protestan contra las sanciones de Estados Unidos por el conflicto en Tigray

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Miles de etíopes han salido este domingo a las calles de la capital del país, Adís Abeba, para protestar contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a raíz del conflicto contra los rebeldes en Tigray, donde el Ejército etíope y su aliado eritreo han sido acusados de abusos contra la población.



A lo largo de la última semana, el Departamento de Estado norteamericano ha anunciado restricciones de visado "cualquier funcionario del Gobierno actual o anterior de Etiopía o Eritrea", así como a miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas regionales irregulares, y pedido a los bancos multilaterales de desarrollo que suspendan su financiación a medida que surgen nuevos informes de abusos contra los Derechos Humanos durante el conflicto en la región.



El pasado fin de semana, Etiopía reconoció al menos dos masacres que costaron la vida a más de 300 civiles e imputó a medio centenar de militares por violación y asesinato durante el conflicto con los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) por no mencionar los decenas de miles de desplazados por la violencia.



En respuesta a las sanciones, una multitud ha recorrido las calles de la capital al grito de "Manos fuera de Etiopía" y entre acusaciones de injerencia. "América no debe interferir en los asuntos de nuestro país", han repetido grupos de jóvenes durante la marcha, recogida por Radio France Internationale.



"Los estadounidenses necesitan entender algo. Teníamos un gobierno antes que ellos", apunta Joseph, uno de los participantes. "Su historia se remonta a solo 600 años. La nuestra tiene más de 3.000 años. Teníamos un gobierno antes que los estadounidenses", añade.



El Gobierno etíope respondió a las sanciones desde la consternación y el enfado. "Los intentos de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Etiopía no solo son inapropiados, sino completamente inaceptables, según explicó esta semana el Ministerio de Exteriores tras asegurar que había "intentado todo" para cooperar con la administración norteamericana.