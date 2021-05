España pide elevar la ambición para lograr la neutralidad climática en 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Javier Lizón/Archivo

Madrid, 30 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este domingo que "los compromisos con la neutralidad climática para 2050 deberían ser la nueva normalidad" y pidió elevar el nivel de ambición para alcanzarla.

Sánchez participó en la segunda cumbre de la iniciativa P4G, "Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030" (Trabajando Juntos por el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030), que organiza Corea del Sur y que representa un paso más en el camino hacia la COP26 de Glasgow (Reino Unido) del próximo noviembre, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021.

La iniciativa, que integran Bangladesh, Chile, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Indonesia, Kenia, México, Países Bajos, Corea del Sur, Sudáfrica y Vietnam, fue lanzada con el objetivo de promover alianzas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en cinco áreas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

Sánchez participó en la sesión de líderes mediante un vídeo pregrabado en el que expresó el firme compromiso de España con una agenda climática global y ambiciosa.

"España ha decidido estar a la altura del desafío, poniendo la transición ecológica en el centro de nuestras políticas", aseguró Sánchez, quien subrayó que "los compromisos con la neutralidad climática para 2050 deberían ser la nueva normalidad".

"Debemos elevar el nivel de ambición", recalcó, para destacar la necesidad de desarrollar marcos regulatorios sólidos y puso como ejemplo la reciente aprobación en España de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que "consagra como ley el objetivo de la neutralidad climática para 2050".

El presidente explicó que se trata de "un camino lleno de oportunidades", pues "invertir en tecnologías de transición energética puede crear cerca de tres veces más puestos de trabajo que hacerlo en combustibles fósiles".

Igualmente señaló que esta transición "debe ser justa e inclusiva" y favorecer la "colaboración entre actores" estatales y de la sociedad civil como "única manera de avanzar", así como la canalización de inversiones y el apoyo a proyectos industriales innovadores verdes en aquellas áreas donde la descarbonización "está pasando más factura".

Iniciativas como el P4G, que unen a empresas y organizaciones de la sociedad civil, "son clave" para superar "lo que se ha definido como la amenaza existencial de nuestro tiempo", aseveró, para concluir que "el momento de actuar es ahora y la manera de hacerlo es juntos".