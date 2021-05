España.- Las manifestaciones van cogiendo impulso en Madrid con una cifra récord en abril de 443

16-04-2021 Manifestantes durante una manifestación convocada en Vallecas, a 16 de abril de 2021, en Madrid, (España). Bajo el lema "No pasarán", grupos antifascistas se concentran desde la Plaza Roja hasta la Asamblea de Madrid para mostrar su repulsa al fascismo. La concentración tiene lugar nueve días después de la protesta también de grupos antifacista a un acto de Vox en la Plaza Roja, que provocó altercados entre manifestantes y agentes de policía por los cuales ya han sido detenidas 12 personas. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press



El número de manifestaciones y concentraciones en Madrid va cogiendo impulso en lo que llevamos de año y retomando las magnitudes de antes de la pandemia, con una cifra récord de 443 en abril, el número más alto de la última década en este mes, según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Madrid.



El año pasado, debido a la crisis sanitaria, se celebraron solo 2.011 protestas, la menor cifra de la década. Lejos quedan los registros de 2013, con 4.354 manifestaciones; las 3.113 del año siguiente, las 3.082 de 2015, las 2.784 de 2016, las 3.183 de 2017, las 3.320 de 2018 o las 2.946 de 2019. En 2020 no hubo ninguna protesta en abril, solo 18 en mayo, 162 en junio, 146 en julio y 83 en agosto, para retomar cifras más o menos habituales a partir de septiembre.



Este año comenzó enero, el mes junto a agosto con menos protestas, con 126 manifestaciones. Le siguieron febrero, con 170; marzo, con 287; y abril, con 443, una cifra récord mensual de la década debido en gran medida por el avance en la campaña de vacunación, la caída de la incidencia del Covid-19 y sobre todo por la campaña de las elecciones autonómicas anticipadas.



Eso sí, las marchas y concentraciones son aún diferentes a las de antes de la pandemia. Además de las distancias de seguridad y de las mascarillas obligatorias, son mucho menos concurridas por la limitación de aforo pactada entre organizadores y convocantes y no coinciden en itinerarios. Por ejemplo, en la manifestación central promovida por CCOO y UGT solo se permitió mil manifestantes y en total en todas las convocatorias 4.175 congregados.



Son cifras muy lejanas a las del Madrid prepandémico. Así, en 2019 las manifestaciones más concurridas fueron la del Orgullo LGTBI del primer sábado del mes de julio, con 400.000 asistentes (700.000 en 2018); y la marcha feminista del 8M, con más de 350.000 personas, el doble que en 2018.



Otras protestas con mucha atención mediática fueron la famosa concentración de febrero en la plaza de Colón encabezada por los líderes de PP, Cs y Vox contra la política de Pedro Sánchez sobre Cataluña, con 45.000 asistentes. O la manifestación del 31 de marzo por la 'España vaciada', que reunió a 50.000 personas.



Para celebrar una manifestación legalmente se requiere comunicar --no pedir autorización, como se piensa habitualmente-- a la Delegación del Gobierno con un mínimo de 10 días de antelación quién la organiza, horario, recorrido, objetivo, número aproximado de participantes y el dispositivo de seguridad. En caso de urgencia, este plazo puede acortarse a 24 horas. Ese conocimiento previo permite que se garantice el derecho a manifestarse de manera segura a través de la presencia policial.