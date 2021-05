Enrique Ponce y Ana Soria consolidan su relación en los toros

30-05-2021 ANA SORIA Y ENRIQUE PONCE. MADRID, 30 (CHANCE) Llevamos hablando de esta relación desde hace un año, cuando todo comenzó a saltar por los aires al filtrarse que Enrique Ponce había roto su matrimonio con Paloma Cuevas y paseaba una nueva ilusión. Ahora, el torero y Ana Soria disfrutan libremente, aunque con cautela por los medios de comunicación, su amor y son muchas las imágenes que nos han dejado ambos a lo largo de estos meses. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Llevamos hablando de esta relación desde hace un año, cuando todo comenzó a saltar por los aires al filtrarse que Enrique Ponce había roto su matrimonio con Paloma Cuevas y paseaba una nueva ilusión. Ahora, el torero y Ana Soria disfrutan libremente, aunque con cautela por los medios de comunicación, su amor y son muchas las imágenes que nos han dejado ambos a lo largo de estos meses.



Enrique Ponce toreaba este sábado con Gonzalo Caballero y entraba en la plana de Navalcarnero rodeado de sus seguidores que le deseaban suerte para la corrida. El diestro sigue sin querer contestar a la prensa las preguntas sobre su vida privada en cuanto a por qué ha borrado de su perfil de Instagram las fotografías con su pareja.



Cuando ya pensábamos que Ana Soria y él estaban pasando por un bache, vemos a la joven en la furgoneta de la cuadrilla de Enrique Ponce, esperando al diestro a las puertas de la plaza de toros de Navalcarnero. Y es que parece que la joven no quiere ser retratada por los medios de comunicación y por eso cuida mucho sus gestos y evita pasar por delante de las cámaras con su amor.



Después de verla dentro de la furgoneta con la cuadrilla de su pareja, Ana Soria se mostraba en la plaza de toros muy nerviosa ante la faena de Enrique, de hecho hay un momento en el que se tapa la cara cuando entra a matar su novio y, minutos después, le tira un beso como demostración de amor.



Una vez terminada la corrida, Enrique Ponce se subía en la dichosa furgoneta y ponía rumbo al hotel de Navalcarnero donde se alojaba, eso sí, nos quedamos muy sorprendidos con el detalle que tuvo. Primero bajó él y hasta que no estaba dentro del hotel, no vimos bajar a la joven de la furgoneta... ¿por qué tanto misterio y ocultismo después de un año de relación sentimental pública?