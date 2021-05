El presidente de RDC desaconseja regresar a Goma tras la erupción del volcán

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu. EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

Kinshasa, 29 may (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu.

“Lo desaconsejo enérgicamente. En esta etapa aún no disponemos de información que nos permita autorizar la devolución. Aún no estamos seguros. Los científicos deben tranquilizarnos al 100 %. Incluso si todavía hay un 1 % de incertidumbre, no desearía que la población regrese", dijo hoy Tshisekedi en declaraciones a la prensa recogidas por el medio local Actualité.cd.

"No sabemos qué puede pasar. Hay un lago al lado que contiene masas de gas. ¿Qué pasa si la lava entra en contacto con estos gases? Hay un flujo de lava subterráneo que puede brotar en cualquier momento y en cualquier lugar de la ciudad", agregó el mandatario.

Tshisekedi explicó que "la lava ya no está en el cráter, pero el volcán permanece activo", motivo por el cual pidió cautela y prometió visitar a las víctimas de la erupción del Nyiaragongo cuando se retome el funcionamiento de los aeropuertos en la zona.

El pasado 22 de mayo, el Nyiarangogo, uno de los volcanes más activos del mundo, entró en erupción afectando a Goma, la capital de Kivu del Norte a poco más de diez kilómetros del volcán, provocando la muerte de al menos 32 personas y numerosos daños materiales.

La situación volvió a la calma el día 24, pero tres días más tarde las autoridades ordenaron la evacuación de diez de los 18 barrios que componen Goma ante el temor de una nueva erupción por la persistencia de movimientos sísmicos y la presencia de magma bajo tierra en áreas de la urbe y debajo del lago Kivu.

En torno a 400.000 personas abandonaron la ciudad y se dirigieron hacia territorio de Sake, la provincia vecina de Kivu del Sur y Ruanda, pero otras decidieron quedarse o han decidido regresar ya, según indicó el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"Las sacudidas sísmicas continúan, pero son menos frecuentes y menos intensas, especialmente durante la noche", señaló este viernes la OCHA.

Este sábado, las autoridades anunciaron que un segundo volcán, el Nyamulagira, a una decena de kilómetros del Nyiaragongo, había entrado también en erupción, información que desmintieron poco después al tratarse de una "falsa alarma" tras sobrevolarse toda la zona de los flancos del volcán.

Según el director científico del Observatorio Vulcanológico de Goma, Kasereka Mahinda, "es cierto que el Nyamulagira -el volcán más activo de África- también se encuentra en una fase de intensa actividad pero hoy no representa ningún peligro".