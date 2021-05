El Museo de la Resistencia Dominicana a punto de cerrar por falta de recursos

Fotografía de archivo de un estudiante que recorre el Museo de la Resistencia Dominicana, el 4 de diciembre de 2012, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 30 may (EFE).- El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), una de las instituciones más activas en educar sobre lo que fue la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), podría cerrar sus puertas en cualquier momento debido a que tiene más de un año sin recibir los fondos que les asigna el Estado.

El museo se creó hace diez años, a propósito de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador, de la que este domingo se cumplen 60 años.

Las deudas del museo superan algo más de los 45 millones de pesos (unos 763.000 dólares), según informaron sus directivos en una comunicación enviada al ministro de Educación dominicano, Roberto Fulcar, institución responsable de desembolsar los fondos para la operación de la entidad.

La comunicación, de la que Efe obtuvo una copia, advierte que la situación actual es "insostenible" y "crítica".

"De no recibir los fondos pendientes de desembolso no podremos tener la certificación de estar al día en las obligaciones tributarias que expide la Dirección General de Impuestos Internos (...) lo que traduciría en el colapso definitivo de la institución", afirmaron los directivos.

El MMRD le recuerda a Fulcar que los fondos que reclama corresponden al convenio que firmó con el Ministerio de Educación en 2013.

La institución, que no recibe fondos desde enero del año pasado, invita al funcionario a visitar sus instalaciones para que compruebe que "somos una extensión de las aulas y un gran aliado para el Ministerio de Educación".

En 2013 el Gobierno dominicano lo encabezaba el expresidente Danilo Medina.

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana recordó que su colección ha sido declarada memoria del mundo por la Unesco. En la carta detalla las deudas que acumula.

La entidad participó este domingo de las actividades conmemorativas al 60 aniversario de la muerte a tiros del tirano Trujillo, la noche del 30 de mayo de 1961.

En su página de Facebook el museo afirma haber recibido la visita de más de 600.000 estudiantes de diferentes niveles y realizar más de 6.000 actividades educativas, de entretenimiento y lúdicas.

"Somos una institución que ha trabajado como un agente de cambio social y de desarrollo al servicio de nuestra comunidad, cumpliendo de esa forma con las aspiraciones y estándares de la nueva museología que nos indica que los museos son instituciones que deben aportar al desarrollo sostenible de la nación", dijo el mensaje.