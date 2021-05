El fútbol en Argentina da comienzo a unas semifinales sin favoritos

En la imagen el registro de otro encuentro entre Rancing Club y Boca Juniors, equipos que disputarán una de las semifinales del fútbol en Argentina. EFE/Juan Mabromata/Pool/Archivo

Buenos Aires, 30 may (EFE).- Independiente se enfrentará este lunes a Colón de Santa Fe y Racing Club se medirá con Boca Juniors en unas semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que no tienen un claro favorito.

Colón de Santa Fe, que nunca ganó un torneo de Primera División o internacional, es el único de los semifinalistas que no juega Copa Libertadores ni Sudamericana.

Esta semana, Independiente, su rival, se clasificó para los octavos de final de la Sudamericana y Boca Juniors para los octavos de la Libertadores.

Racing Club ya había conseguido su clasificación para la fase eliminatoria de la Libertadores el 18 de mayo.

INDEPENDIENTE-COLÓN

El Rojo llegó a esta instancia al ser tercero de la Zona B con 20 puntos de 39 posibles y ganarle por penaltis a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Colón fue líder de la Zona A con 25 unidades y superó a Talleres también por penaltis tras igualar 1-1.

Ambos equipos tienen una baja por suspensión: Independiente no podrá contar con el defensa Thomas Ortega y Colón con el centrocampista Eric Meza.

Colón llega descansado, su último partido ante Talleres el 15 de mayo.

Independiente jugó este miércoles ante Guabirá en la sexta y última jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Julio César Falcioni ganaron por 1-0 y se clasificaron para la próxima instancia.

RACING CLUB-BOCA JUNIORS

El Racing Club que dirige Juan Antonio Pizzi se clasificó para los cuartos de final en la última jornada de manera agónica al ganarle por 0-2 a San Lorenzo y arrebatarle el cuarto puesto de la Zona 1 por diferencia de gol (ambos terminaron con 21 puntos, al igual que el tercero River Plate).

En cuartos de final, la Academia venció por penaltis al mejor equipo de la primera fase, Vélez Sarsfield, que había ganado la Zona B con 31 puntos, tras igualar sin goles en los 90 minutos.

Racing sufrió una baja de último momento con Julián López, que presentó un cuadro febril el vieres y, si bien el testeo PCR le dio negativo, se decidió que se quede en Buenos Aires y no forme parte de la delegación por precaución.

Boca Juniors fue segundo de la Zona B detrás de Vélez con 22 puntos y en los cuartos de final superó por penaltis a su clásico rival, River Plate, que jugó con un equipo alternativo y un arquero debutante tras sufrir un brote de coronavirus.

Racing Club tampoco podrá contar con el centrocampista Mauricio Martínez, expulsado en los cuartos de final, ni con los chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena, convocados por su selección para la doble fecha de eliminatorias.

Boca Juniors, si bien no tiene suspendidos, tendrá como ausencias a los juveniles Agustín Almendra, que sufrió un desgarro en el aductor derecho, y Cristian Medina, que se recupera del coronavirus. Otro que no estará a disposición del técnico Miguel Ángel Russo será Marcos Rojo, que también se desgarró.

La Academia se clasificó la semana pasada para los octavos de final de la Copa Libertadores al ganarle en Brasil al Sao Paulo por 0-1.

Este martes, en la última fecha, goleó por 3-0 al Rentistas uruguayo.

El Xeneize venció por idéntico resultado el miércoles al The Strongest boliviano y se clasificó para los octavos de final.

EL TORNEO

La Copa de la Liga Profesional de Fútbol es el principal torneo argentino, lo disputan 26 equipos y el campeón se clasificará para la Copa Libertadores de 2022.

Las semifinales, que se juegan en campo neutral (el estadio Bicentenario en San Juan), iban a disputarse el sábado 22 y el domingo 23, pero se aplazaron por el fuerte aumento de casos de coronavirus que hay en el país.

La final será este viernes, también en el Bicentenario de San Juan.