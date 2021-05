El equipo Prüstel de Jason Dupasquier no disputará el Gran Premio de Italia

El piloto suizo Jason Dupasquier (CarXpert PruestelGP). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El equipo Prüstel al que pertenece el piloto suizo Jason Dupasquier, gravemente lesionado en la segunda clasificación del Gran Premio de Italia de Moto3, ha decidido no disputar la carrera.

Mientras Dupasquier continúa en estado crítico en el Hospital de Florencia, los integrantes del equipo, entre los que se encuentra el japonés Ryusei Yamanaka, han decidido no disputar la carrera italiana, como tampoco su compatriota Thomas Luthi, piloto de Moto2, en señal de ánimo y con la esperanza de que el piloto se pueda recuperar.