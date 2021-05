El Duque de Alba y Matilde Solís, muy emocionados ante el bautizo de su nieta

30-05-2021 DUQUE DE ALBA. MADRID, 30 (CHANCE) Tras el espectacular bautizo de Rosario Fitz-James Stuart, veíamos salir a todos los invitados, entre ellos, Sofía Palazuelo, Belén Corsini y a su ya marido, Carlos. Lo cierto es que aunque todavía no les haya dado tiempo a emprender su luna de miel, están viviendo unos días muy felices después de haberse dado el 'Sí, quiero' la semana pasada porque han empalmado una celebración con otra. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Tras el espectacular bautizo de Rosario Fitz-James Stuart, veíamos salir a todos los invitados, entre ellos, Sofía Palazuelo, Belén Corsini y a su ya marido, Carlos. Lo cierto es que aunque todavía no les haya dado tiempo a emprender su luna de miel, están viviendo unos días muy felices después de haberse dado el 'Sí, quiero' la semana pasada porque han empalmado una celebración con otra.



Belén Corsini salía muy contenta del bautizo de su sobrina y nos contaba cómo había sido la ceremonia: "Muy bien, la niña se ha portado estupendamente". La joven, que solamente lleva una semana casada con Carlos, parece que todavía no se ha planteado tener descendencia con él: "Ya veremos, me estáis presionando".



El Duque de Alba era uno de los más emocionados a la salida del bautizo de su nieta y nos aseguraba que la Hermandad de los Gitanos era preciosa: "Tienen que entrar a verlo, que es muy bonito y emocionante", lo que nos demuestra que para él fue uno de los días más felices de su vida.



Matilde Solís, la abuela de la pequeña, salía también muy emocionada de la iglesia de la Hermandad de los Gitanos: "Un momento muy emocionante y precioso", en cuanto a cómo se había portado la pequeña Rosario, nos confesaba que: "Se ha portado muy bien".