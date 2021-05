El colombiano Egan Bernal gana su primer Giro de Italia

Primer Giro y primera victoria: a sus 24 años, Egan Bernal sumo la carrera rosa a su palmarés tras una 21ª y última etapa, una crono con final en Milán, ganada por su compañero en el Ineos, el italiano Filippo Ganna.

Ante una muchedumbre de turistas y aficionados a la bicicleta que se dieron cita en la plaza del Duomo, donde acabó la carrera este domingo, el Giro terminó como empezó, con un triunfo de Ganna en la lucha contra el 'crono', pese a que tuvo que cambiar de bicicleta poco antes de cruzar la meta tras sufrir un pinchazo.

Pero esta vez, la proeza del considerado mejor rodador del mundo quedó eclipsada por su compañero Bernal, que acabó vestido de rosa en el podio, igual que llegó de amarillo a París en 2019, en su histórico triunfo en el Tour.

Máximo favorito de la carrera junto al británico Simon Yates y con la duda de su estado de salud por esos recurrentes dolores de espalda que le arruinaron la temporada el año pasado, Bernal ha justificado su estatuto a lo largo de los 3.410 km de carrera.

Irresistible en las dos primeras semanas de la carrera, con triunfos en las etapas 9 (Campo Felice) y 16 (Cortina d'Ampezzo), su rendimiento fue menor en la última semana, pero ahí contó con la ayuda de sus compañeros, especialmente de su compatriota Daniel Martínez, para superar las últimas etapas y llegar vestido de rosa a Milán.

- "La libertad de correr como me gusta" -

"En esta carrera, he reencontrado la libertad de correr como me gusta, no olvidaré nunca estas tres semanas", declaró emocionado el colombiano de Zipaquirá, al norte de Bogotá, que mantiene un vínculo especial con Italia, ya que fue país que lo acogió a su llegada de Colombia y en el que corrió dos años hasta que fichó en 2018 por el Sky (ahora Ineos).

Y, sobre todo, ha confirmado su estatuto de gran estrella de pelotón internacional y aspirante a triunfos en las grandes vueltas, que había quedado un poco en duda tras los problemas físicos que sufrió el año pasado.

"He pasado dos años difíciles, con problemas que espero que queden atrás", añadió el vencedor del Giro, que en la última etapa se aseguró el triunfo al ceder solo 30 segundos con respecto a Damiano Caruso, que a sus 33 años sube por primera vez a un podio en una gran vuelta.

"En este Giro, algo ha cambiado para mí. Me he dado cuenta de lo que puedo hacer", dijo Caruso, cuyo objetivo al inicio de la carrera era ayudar a Mikel Lanza y que tuvo que liderar el Bahrein cuando el corredor vasco se fue a casa tras una caída.

Bernal aventaja en la general a Caruso en 1:29. Yates, vencedor de la Vuelta a España en 2018, acabó tercero en la general, a 4:15 del colombiano, que en su camino a Milán trató de no sufrir un accidente que pudiera poner en peligro su triunfo.

Ganna y el francés Rémy Cavagna demostraron que hasta que no se cruza la meta no se puede dar nada por sentenciado.

El campeón del mundo de la disciplina ganó la 'crono' pese a tener que cambiar de bicicleta en los últimos metros. Aventajó en 12 segundos a Cavagna, que se cayó a 500 metros de la meta cuando parecía que iba a poder superar el tiempo marcado por el italiano.

A la 'maglia' rosa de ganador de la carrera, Bernal añadió el jersey blanco de mejor joven, mientras que el eslovaco Peter Sagan ganó por primera vez la clasificación por puntos (que ha logrado en el Tour en siete ocasiones) y el francés Geoffrey Bouchard acabó como el mejor escalador.

Bernal sucede en el palmarés del Giro a su compañero en el Ineos, el británico Tao Geoghegan Hart, ganador sorpresa el año pasado y ausente en este edición.

Es la tercera victoria en cuatro años de un corredor del potente Ineos, ya que el británico Chris Froome se impuso en 2018.

