EEUU/Rusia.- Biden dirá a Putin que no permitirá "que abuse de Derechos Humanos" en su próxima reunión

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este domingo que en la próxima reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, prevista para los próximos 15 y 16 de junio en Ginebra, planteará que Estados Unidos "no permitirá el abuso de los Derechos Humanos".



"Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, dejando claro que no, no nos quedaremos quietos y dejaremos que abuse de los Derechos Humanos", ha dicho Biden este domingo según recoge la agencia Bloomberg.



Sobre la reunión de ambos mandatarios, anunciada la semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que no esperan que "todo se resuelva al final de esta reunión", donde ha señalado se abordarán temas "difíciles", como Ucrania o Bielorrusia.



Por su parte, el Kremlin precisó que los líderes debatirán la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la "resolución" de los conflictos regionales.