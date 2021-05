Doblete de Lozano da a México triunfo ante Islandia

ARLINGTON, Texas (AP) — El delantero Hirving Lozano ingresó desde el banquillo en el segundo tiempo y firmó un doblete con el que México remontó para vencer 2-1 a Islandia el sábado por la noche, en un partido amistoso que fue manchado por el grito homofóbico de los aficionados mexicanos.

Edson Álvarez cometió un autogol a los 14 minutos para adelantar a los islandeses, pero el “Chucky” Lozano, quien entró a los 63, marcó el tanto de la igualdad a los 73 y recibió un centro de Héctor Herrera para cabecear hacia la red a los 77.

“Los cambios nos hicieron mejor y terminamos ganando con justicia porque hemos controlado el partido a lo largo de los 90 y generamos jugadas de gol”, dijo el entrenador argentino del Tri Gerardo Martino. “Tenemos una forma de jugar que aún requiere trabajo, pero estamos conformes con lo hecho en líneas generales”.

El encuentro fue de fogueo para México, que el próximo jueves enfrentará a Costa Rica en Denver, por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El encuentro se realizó con espectadores en el AT&T Stadium. En el primer tiempo, al menos en cuatro ocasiones se escuchó que los aficionados profirieron el coro homofóbico cuando el arquero islandés realizaba el saque de meta. Esa expresión soez le ha costado a la Federación Mexicana de Fútbol varias multas por parte de la FIFA.

En el segundo tiempo los aficionados continuaron con el grito y luego de un par de avisos, el árbitro detuvo el partido a los 61 minutos, como parte del primer paso del protocolo para combatir el racismo y la discriminación, impuesto por la FIFA.

El segundo paso consiste en mandar a los jugadores a los vestuarios y el tercero suspender el encuentro. No se llegó a eso a pesar de que la gente hizo caso omiso a las peticiones del sonido local para cesar el grito.

“Si tantas veces nos dicen que por favor no reproduzcamos el grito y que eso puede conspirar contra la selección y haber sanciones, eso debería ser suficiente para que la gente tome conciencia, pero eso no está garantizado”, dijo Martino. “Es algo dañino para la selección e inapropiado, pero a veces en estas situaciones no se puede estar en la cabeza de la gente”.

El equipo islandés se puso al frente cuando Birkir Már Sævarsson entró al área por la banda derecha, recortó a un jugador y realizó un disparo que le pegó en una pierna a Álvarez para dejar sin oportunidad al portero Alfredo Talavera.

México dominó el resto de la primera parte, pero le faltó profundidad para inquietar al arquero europeo y sólo fue capaz de generar un tiro de media distancia de Uriel Antuna que se fue desviado por el poste derecho y uno más de Carlos Rodríguez, por encima de portería

El Tri tuvo una oportunidad clara a los 55, con un remate de Héctor Moreno en el área chica que fue rechazado con apuros por el portero Rúnar Rúnarsson.

El cuadro azteca empató cuando Diego Lainez condujo con pelota dominada por la banda derecha y le dio un pase a Lozano, quien recortó a un zaguero y efectuó un tiro que dejó sin oportunidad al arquero islandés.

México le dio la vuelta al encuentro cuando Héctor Herrera llegó a la línea de fondo por la derecha y mandó un centro al área chica, donde Lozano arribó para conectar un remate de cabeza y metió la pelota al fondo por el centro del arco.