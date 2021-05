Cuba reporta en mayo las mayores cifras de contagios y decesos de la pandemia

Un hombre con mascarilla para protegerse del coronavirus camina el 26 de mayo de 2021 por una calle en La Habana (Cuba). EFE/ Yánder Zamora

La Habana, 30 may (EFE).- Cuba registró 1.079 nuevos casos positivos de covid-19 y 7 fallecidos en la última jornada, con lo que mayo, con un promedio diario de 1.156 diagnósticos y 10 muertos, ha sido el mes con cifras más elevadas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Hasta la víspera, en este quinto mes de 2021 se han reportado 33.544 casos y 296 muertes por covid en el país caribeño, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública (Minsap) citadas en su informe actualizado de este domingo.

De las infecciones confirmadas este domingo, 1.047 son autóctonas y el resto son de 32 viajeros -en su mayoría (31) cubanos y una rusa- procedentes de Rusia, España, Estados Unidos, Panamá y Bahamas.

Por provincias, La Habana sigue a la cabeza de los contagios, hoy con 431, seguida por Santiago de Cuba que registró 111, la segunda cifra más alta del país, una tendencia que esta semana obligó a las autoridades sanitarias a adoptar un paquete de 22 medidas restrictivas para frenar la elevada trasmisión en esa zona oriental.

En la capital cubana, donde viven 2,2 millones de personas, siguen vigentes medidas para controlar los contagios como un toque de queda nocturno y la limitación de horario para el transporte público, pero la escasez de alimentos y productos básicos obliga a la gente a salir a la calle y hacer largas filas.

En los últimos días se han incrementado en la isla los eventos activos de trasmisión institucional y comunitaria hasta 105, de los que 71 están localizados en La Habana.

Hoy se encuentran ingresados en los hospitales cubanos 27.072 pacientes en vigilancia clínica epidemiológica: 4.154 de ellos presentan síntomas sospechosos, 16.779 están en observación y 6.139 son enfermos activos.

Cuba acumula hasta la fecha 141.166 casos diagnosticados del coronavirus SARS-CoV-2 y 950 personas fallecidas.

Las autoridades sanitarias aplican actualmente en varias zonas de riesgo, incluida La Habana, un estudio de intervención sanitaria con los dos candidatos vacunales más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Más de un millón de personas, de una población de 11 millones, han recibido al menos una dosis de esas fórmulas experimentales como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención.

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, precisó que en La Habana se han administrado 324.331 dosis de los candidatos vacunales, 47.478 se han inoculado en el municipio especial Isla de la Juventud y 813.867 se destinaron a personal de salud y otros grupos de riesgo.

Abdala y Spberana 02 finalizaron este mes la aplicación de las dosis como parte de la última fase de ensayos clínicos, pero aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtenerla en junio próximo, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos, lo cual permitiría el inicio de la campaña de vacunación masiva.

Cuba no integra el Mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.