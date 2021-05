Chile detecta 7.772 nuevos contagios de la covid-19 en las últimas 24 horas

Con una tasa de positividad del 9 % a nivel nacional y 10 % en la Región Metropolitana, donde se ubica Santiago de Chile y habitan cerca de 7 millones de personas, a la fecha 44.928 pacientes se encuentran en etapa activa de la enfermedad. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 30 may (EFE).- Después de tres días con más de 8.000 contagios diarios, las autoridades sanitarias chilenas informaron este domingo la detección de 7.772 nuevos casos de la covid-19 a nivel nacional en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 1.377.507 infectados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

"La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 10 % y 21 % para la comparación de 7 y 14 días (...). Este incremento de nuevos casos lo vamos a superar unidos y de la mano del cumplimiento del calendario de vacunación", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

Pese a desplegar una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo inoculando a cerca de 8 millones de personas con dos dosis -52 % de su población objetivo-, Chile no ha logrado contener el avance del virus.

Según el jefe de la cartera sanitaria, "el 80 % de los casos que tenemos en este momento son personas que no han recibido su inmunización completa". Sin embargo, expertos apuntan a que el difícil momento sanitario que vive el país se explica por múltiples factores, como fallas graves en la comunicación de riesgo y en la trazabilidad de casos por parte del Gobierno.

Con una tasa de positividad del 9 % a nivel nacional y 10 % en la Región Metropolitana, donde se ubica la capital y habitan cerca de 7 millones de personas, a la fecha 44.928 pacientes se encuentran en etapa activa de la enfermedad; es decir, son capaces de transmitir el agente patógeno.

Es justamente la Región Metropolitana una de las que más preocupa a las autoridades, en tanto concentra la mayor cantidad de casos identificados y activos. Pero, el Gobierno ha impulsado progresivamente medidas de desconfinamiento en múltiples comunas de la zona e implementó en todo el territorio un polémico "pase de movilidad" que otorga libertades a los vacunados pese al rechazo de los expertos.

En cuanto al número de casos reportados, a la Región Metropolitana le siguen Biobío, Valparaíso, Maule y Los Lagos.

A la fecha, 3.127 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.642 permanecen con apoyo de ventilación mecánica.

De acuerdo con las autoridades, hace semanas que la red hospitalaria se encuentra al borde del colapso, superado el 95 % de su capacidad.

El Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud informó el fallecimiento de 121 personas durante la última jornada, alcanzando un total de 29.168 decesos confirmados desde el inicio de la pandemia.

Chile mantendrá las fronteras blindadas hasta el 15 de junio, el toque de queda de 22.00 horas a 5.00 (hora local) y el estado de excepción por catástrofe desde hace más de un año.