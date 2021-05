Casa Real.- El PPCV denuncia el "mal uso" de las ayudas al valenciano de la Generalitat en un vídeo que "ridiculiza a la monarquía"

04-12-2020 La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA PPCV



VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)



La síndica del PPCV en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha denunciado el "mal uso" de las ayudas al valenciano de la Generalitat en un vídeo que "ridiculiza al extremo a la monarquía" y que supone una "burla desproporcionada" hacia la corona y ha defendido que el dinero público "no puede servir de tapadera para atacar a la monarquía o sostener tramas familiares".



En concreto, la síndica del PPCV se refiere a un vídeo que sido beneficiario de ayudas económicas del departamento de Política Lingüística, dirigido por Rubén Trenzano, "imputado por las ayudas al valenciano en el proceso contra los hermanos del 'president' Ximo Puig", en el que, a su juicio, "se ridiculiza al extremo a la monarquía".



La dirigente 'popular', en un comunicado, ha criticado que este vídeo se ha convertido en una "burla desproporcionada hacia la corona pagada con el dinero de todos los valencianos". Ante esta situación, ha instado al jefe del Consell, Ximo Puig, a "dar explicaciones sobre el uso que se da al dinero público bajo el pretexto y el paraguas de las ayudas al valenciano". "No todo vale", ha afirmado.



"Una vez más, se demuestra que estas ayudas son un cajón desastre que lo mismo sirven para atacar a la corona como para pagar montajes con cantantes guineanos usando nuestra lengua", ha expresado Ortiz, al tiempo que se ha preguntado "qué será lo siguiente".



En este sentido, ha considerado que es "evidente" que "no hay control sobre estas ayudas" porque "cada día que pasa nos enteramos de nuevos despropósitos en nombre de la lengua pagados con el dinero de todos".



"Este nuevo capítulo demuestra la necesidad de la creación de una Comisión de Investigación en Les Corts para esclarecer cómo, dónde y de qué manera se gasta el dinero de los valencianos", ha zanjado.