Brasil roza las 462.000 muertes por covid

Un grupo de personas asiste al entierro de un ser querido víctima de covid-19, en el cementerio Campo da Esperança, en la ciudad de Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 30 may (EFE).- Brasil registró 874 muertes por covid en las últimas 24 horas y el total de fallecidos por el virus se elevó a los 461.931, informó este domingo el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el más reciente boletín de la cartera, el número de contagios es de 16.515.120 casos confirmados, tras contabilizarse 43.520 nuevos contagios en la última jornada.

Las cifras este domingo cayeron prácticamente a la mitad de las registradas las víspera, algo que las autoridades sanitarias justifican por la falta de personal para procesar los datos durante los fines de semana, algo que suele normalizarse los martes.

El número de muertes ha venido registrado una caída moderada en el último mes.

Mientras que para el 30 de abril el promedio diario de fallecidos era de 2.481 víctimas, este domingo la media se ubica en los 1.838.

No ocurre lo mismo con los contagios que han tenido un leve aumento en el mismo período, al pasar de una media diaria de 60.276 casos, un mes atrás, a los 61.695 casos confirmados de hoy.

Las cifras, no obstante, ratifican a Brasil como uno de los tres países del mundo más afectados por la crisis sanitaria, junto con Estados Unidos e India.

A pesar de la situación y de las alertas de los especialistas sobre la llegada de una tercera ola en las próximas semanas, algunas regiones del país continúan flexibilizando las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus.

Tal es el caso de Río de Janeiro, que volvió a permitir que las "rodas de samba", uno de sus encuentros musicales más tradicionales, volvieran a juntarse con su público desde este fin de semana, manteniendo las medidas de bioseguridad exigidas.

De acuerdo con la Alcaldía, quien participe de estos espectáculos tendrá que utilizar tapabocas, mantener su manos desinfectadas con alcohol en gel y respetar los distanciamientos exigidos para evitar las aglomeraciones.