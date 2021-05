Biden presionará a Putin para que respete derechos humanos en Ginebra

(Adds background on meeting)

WILMINGTON, Del., 30 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que presionará al presidente ruso Vladimir Putin para que respete los derechos humanos cuando los dos líderes se reúnan en junio.

Durante un discurso en honor al feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos, Biden dijo: "Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar en claro que no lo haremos, no nos quedaremos al margen y dejaremos que abuse de esos derechos".

La Casa Blanca dijo el viernes que planeaba seguir adelante con la cumbre entre los dos líderes después de que Microsoft señalara un ciberataque a las agencias gubernamentales de Estados Unidos por parte de Nobelium, el grupo detrás del ataque SolarWind del año pasado que se originó en Rusia.

El Kremlin ha dicho que no tiene información sobre el último ataque.

Al anunciar la reunión del 16 de junio, la Casa Blanca dijo que los dos líderes discutirán una serie de temas con el objetivo de restaurar la "previsibilidad y estabilidad" en la relación Washington-Moscú.

La reunión se da en medio de tensas relaciones sobre la interferencia electoral de Estados Unidos que Moscú niega, los ciberataques y Ucrania.

(Por Jeff Mason, Editado en español por Juana Casas)