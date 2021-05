Bernal alegra a colombianos en medio de pandemia y paro

BOGOTÁ (AP) — Egan Bernal ganó el Giro de Italia el domingo, generando alegría entre los colombianos en medio de un paro nacional, marchas de protesta contra el gobierno y la pandemia de coronavirus.

Los aficionados siguieron la carrera durante horas. La bandera colombiana ondeaba en diversos lugares. También había letreros con la frase “Colombia quiere paz”.

Bernal sumó el éxito en el Giro de Italia al título del Tour de Francia en 2019, y con ello pasa a la historia como el primer latinoamericano que gana la máxima prueba del ciclismo mundial.

Pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus, se llevaron a cabo grandes celebraciones en Zipaquirá, una pequeña ciudad a 45 kilómetros al noreste de Bogotá donde Bernal se crío y se inició en el ciclismo de montaña. Después paso al ciclismo de ruta, un deporte tan popular en Colombia como el fútbol.

Bernal defendió la camiseta de líder en la etapa final que se disputó en Milán en la modalidad contrarreloj sobre 30,3 kilómetros (18,8 millas).

El colombiano abandonó el Tour de Francia en 2020 antes de emprender la 17ma etapa luego que se retraso más de media hora en la jornada anterior en medio de severos dolores en la espalda.

Luego de un tratamiento mejoró, pero los dolores reaparecieron cuando defendía la camiseta de líder.

No ha asegurado su participación en la Vuelta a España. En tanto, el Tour de Francia no figura en sus planes por el momento y, si desaparece el dolor en la espalda, participaría en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Si voy a los Juegos Olímpicos es para estar al 100%, sino, no acudiré... No lo descarto, pero me parece complicado... No iré si no soy completamente competitivo”, dijo en una conferencia de prensa virtual.

En tanto, Colombia ha reportado más de 3 millones de casos de coronavirus y más de 87.000 decesos desde que empezó la pandemia.

Y el paro nacional y las marchas de protesta en procura de mejoras sociales se han visto manchadas por acciones violentas y, según el Ministerio de Defensa, durante un mes se han registrado más de 1.000 disturbios y 1.061 personas han sido detenidas.

Las protestas estallaron el 28 de abril y hasta el fin de semana han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.